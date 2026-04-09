Σαουδική Αραβία: Στη λίστα για την εθνική ομάδα ο Δώνης

Μέχρι το τέλος του μήνα θ' αποφασίσει η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σαουδικής Αραβίας για τον πάγκο της εθνικής ομάδας και ο Γιώργος Δώνης είναι πάντα στη λίστα της διοίκησης.

Θεωρείται δεδομένη η λύση της συνεργασίας με τον Γάλλο, Ερβέ Ρενάρ και η ομοσπονδία εξετάζει τρεις περιπτώσεις για την αντικατάσταση του, με τον 56χρονο Ελληνα κόουτς να είναι μια από αυτές.

Ο Δώνης αρνήθηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Αλ Καλίτζ, στην οποία αγωνίζονται οι Γιώργος Μασούρας, Κώστας Φορτούνης και Δημήτρης Κουρμπέλης και περιμένει στο… ακουστικό του ειδοποίηση από την Ομοσπονδία για την εθνική ομάδα στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Ο Έλληνας τεχνικός έχει δημιουργήσει καλό όνομα τα τελευταία χρόνια σε Αλ Καλίτζ, Αλ Γουέχντα και Αλ Φατέχ και η Ομοσπονδία στο Ριάντ τον έχει ως μια από τις βασικές επιλογές της.

Ο Δώνης έχει δουλέψει επίσης σε Μακάμπι, Παναθηναϊκό, ΑΠΟΕΛ, Σάρτζα, Αλ Χιλάλ, ΠΑΟΚ, Ατρόμητο, ΑΕΚ και ΑΕΛ κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας.