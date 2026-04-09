Copa Africa: Αγνοούνται επτά ποδοσφαιριστές της Ερυθραίας μετά από ματς προκριματικών

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό και μυστηριώδες περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο αφρικανικό ποδόσφαιρο, καθώς επτά διεθνείς ποδοσφαιριστές από την Ερυθραία αγνοούνται μετά από αγώνα για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2027.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), ο οποίος μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) υπό καθεστώς ανωνυμίας, το περιστατικό παραμένει ανεξήγητο.

«Αυτό το περιστατικό είναι ένα... μυστήριο. Η Ερυθραία νίκησε την Εσουατίνι στις 31 Μαρτίου στη Λομπάμπα και κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι συνέβη στην συνέχεια», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και συνέχισε: «Πιστεύουμε ότι όλοι οι παίκτες έφυγαν από την Εσουατίνι για την Νότια Αφρική (σ.σ. όπου η ομάδα έκανε στάση στον δρόμο της επιστροφής μέσω Αιγύπτου). Αλλά όταν η αντιπροσωπεία έφθασε στο Κάιρο, επτά παίκτες αγνοούνταν».

Μέλος της κοινότητας της Ερυθραίας στη Νότια Αφρική υποστήριξε πως είδε ορισμένους από τους αγνοούμενους στο Γιοχάνεσμπουργκ, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενο λόγους ασφαλείας.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παρόμοιων περιπτώσεων, καθώς σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, τις τελευταίες δύο δεκαετίες περίπου 80 άτομα από τον χώρο του ποδοσφαίρου στην Ερυθραία έχουν αυτομολήσει κατά τη διάρκεια αποστολών στο εξωτερικό.

Ένας από τους βασικούς λόγους θεωρείται η απεριόριστη στρατιωτική θητεία που ισχύει στη χώρα, η οποία κυβερνάται από το 1993 από τον Ισαΐας Αφουέρκι. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επτά αγνοούμενοι ήταν ανάμεσα στους δέκα διεθνείς που κλήθηκαν για τον συγκεκριμένο αγώνα, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της 24μελούς αποστολής αγωνίζονται σε πρωταθλήματα εκτός χώρας.