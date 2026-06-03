Γράφει ιστορία στη Ferrari ο Λεκλέρ: Υπέγραψε νέο συμβόλαιο και γίνεται ο μακροβιότερος οδηγός της

«Δεμένος» με τη Ferrari μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Formula 1, λίγες μέρες πριν το γκραν πρι της πατρίδας του έβαλε την υπογραφή του σε νέο, πολυετές συμβόλαιο με την ιταλική ομάδα, ανανεώνοντας το υπάρχον που επρόκειτο να λήξει το 2028.

Μετά από αυτή τη συμφωνία, ο Μονεγάσκος αναμένεται να γίνει ο μακροβιότερος οδηγός της Scuderia, μιας και βρίσκεται ήδη από το 2016 στους Ιταλούς, όταν εντάχθηκε στο πρόγραμμα νέων οδηγών της Ferrari. Κατέκτησε τον τίτλο της Formula 2 το 2017 για να προαχθεί στην F1 την αμέσως επόμενη χρονιά, εκεί όπου αγωνίστηκε με τα χρώματα της Sauber.

Από το 2019 βρίσκεται στην πρώτη ομάδα της Ferrari, μετρώντας μέχρι στιγμής 8 νίκες και 27 pole positions.

«Είναι εδώ για να μείνει. Είμαστε χαρούμενοι που επιβεβαιώνουμε ότι ο Σαρλ Λεκλέρ έφτασε σε νέα συμφωνία με την Scuderia Ferrari», ήταν η ανακοίνωση του ιταλικού συλλόγου για την ανανέωση με τον Λεκλέρ.

Kαι ο ίδιος ο Μονεγάσκος δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του, δηλώνοντας:

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευτυχισμένος που συνεχίζω αυτό το ταξίδι με τη Scuderia Ferrari. Για μένα ήταν πάντα κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ομάδα. Είναι η ομάδα που αγαπούσα και ονειρευόμουν να γίνω μέλος της από τότε που ήμουν παιδί, και μετά από όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει μια δεύτερη οικογένεια.

Μαζί έχουμε μοιραστεί απίστευτες στιγμές και κάποιες πιο δύσκολες, αλλά πιστεύω σε αυτή την ομάδα περισσότερο από ποτέ και είμαι βαθιά ευγνώμων που θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τον κοινό μας στόχο: να φέρουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πίσω στο Maranello.

Το να είσαι οδηγός της Ferrari είναι ένα όνειρο, αλλά είναι και μια ευθύνη που δεν θεωρώ ποτέ δεδομένη. Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα για να επαναφέρω αυτή την ομάδα εκεί όπου ανήκει, στην κορυφή, για όλους στο Maranello και πάνω απ’ όλα για τους tifosi, των οποίων το πάθος είναι η καρδιά της Scuderia».