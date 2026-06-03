Βρήκε τη φόρμα του ο Ελ Κααμπί πριν από το Μουντιάλ 2026 - Σκόραρε ξανά με το Μαρόκο

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της εθνικής Μαρόκου, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Βρήκε τη φόρμα του ο Ελ Κααμπί πριν από το Μουντιάλ 2026 - Σκόραρε ξανά με το Μαρόκο
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Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρήκε για ακόμη μία φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα στη φιλική αναμέτρηση με τη Μαδαγασκάρη, σημειώνοντας το τέταρτο τέρμα της ομάδας του στη νίκη με 4-0. Ο διεθνής φορ συνέχισε έτσι το εντυπωσιακό σερί του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, καθώς είχε προηγηθεί η αναμέτρηση απέναντι στο Μπουρούντι, όπου είχε πετύχει δύο γκολ, αποδεικνύοντας πως διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας.

Ο 32χρονος άσος δείχνει να βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της αγωνιστικής του κατάστασης την κατάλληλη χρονική στιγμή, με το Μαρόκο να προετοιμάζεται για τις απαιτήσεις και τις προκλήσεις του Μουντιάλ, που θα φιλοξενηθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, οι Μαροκινοί έχουν προγραμματισμένο ακόμη ένα δυνατό φιλικό τεστ, καθώς στις 7 Ιουνίου θα αντιμετωπίσουν τη Νορβηγία σε μια αναμέτρηση που αναμένεται να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα στον ομοσπονδιακό τεχνικό ενόψει της τελικής ευθείας της προετοιμασίας.

Τα αποτελέσματα των φιλικών:

Κολομβία - Κόστα Ρίκα 3-1

Καναδάς - Ουζμπεκιστάν 2-0

Κροατία - Βέλγιο 0-2

Γεωργία - Ρουμανία 1-1

Μαρόκο - Μαδαγασκάρη 4-0

Ουαλία - Γκάνα 1-1

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