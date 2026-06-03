Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν οπαδός και ποδοσφαιριστής για επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για συμμετοχή σε επεισόδια που σημειώθηκαν σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, τον Νοέμβριο του 2024, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν οπαδός και ποδοσφαιριστής για επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα
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Πρόκειται για έναν 38χρονο κι έναν άντρα 31 ετών, εκ των οποίων ο δεύτερος ποδοσφαιριστής. Η ταυτοποίησή τους προέκυψε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και προανακριτικών δεδομένων από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης κι ενώ οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας πανηγύριζαν την επίτευξη γκολ, φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο κάδο απορριμμάτων και πλαστικά μπουκάλια.

Παράλληλα, ο 31 ετών παίκτης της γηπεδούχου ομάδας, φέρεται να γρονθοκόπησε στην πίσω πλευρά του σώματος αντίπαλο ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα να τον ρίξει στο έδαφος. Επιπλέον, οικείο πρόσωπο ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας, το οποίο δέχθηκε προπηλακισμούς από οπαδούς, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να προστατευθεί, όπου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο 38χρονος τού επιτέθηκε, χτυπώντας τον με γροθιά στο πρόσωπο και στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων που συμμετείχαν στα ίδια επεισόδια.

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