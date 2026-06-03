Επίσημη πρόταση από Μαρινάκη και Τζουραμπσιάν για τη Μποταφόγκο - Η εμπλοκή του Τέξτορ

Η προσπάθεια του Βαγγέλη Μαρινάκη να επενδύσει στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας συνεχίζεται και σύμφωνα με δημοσιεύματα στη χώρα, ο Έλληνας επιχειρηματίας μαζί με τον Ιρανοβρετανό μάνατζερ, Κία Τζουραμπτσιάν, υπέβαλαν επίσημη πρόταση για την απόκτηση του ελέγχου της ομάδας.

Το επενδυτικό σχήμα απέστειλε το σχετικό έγγραφο στη διοίκηση του συλλόγου τη Δευτέρα (1/6). Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος Ζοάο Πάουλο Μαγκαλιάες Λινς παρουσίασε τους όρους της πρότασης στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης.

Αν και στην πρόταση δεν αναφέρεται επίσημα το όνομα του Τζον Τέξτορ ως μελλοντικού διαχειριστή της εταιρείας, ο Αμερικανός επιχειρηματίας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Βραζιλία διατηρεί εδώ και μήνες συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο πρώην ισχυρός άνδρας της Μποταφόγκο είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να βρει στο πρόσωπο του Έλληνα εφοπλιστή έναν οικονομικό συνέταιρο για να επαναγοράσει τις μετοχές της Eagle Bidco. Παρότι οι διαπραγματεύσεις τότε δεν ευοδώθηκαν, οι σχέσεις των δύο επιχειρηματιών παρέμειναν πολύ καλές.

Τον περασμένο μήνα, οι δύο άνδρες παρακολούθησαν μαζί στην Πορτογαλία αγώνα μεταξύ της Ρίο Άβε, ομάδας που ελέγχεται από τον Μαρινάκη, και της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο κανάλι «Gigante Glorioso», ο Τέξτορ δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του κάτοχο του 90% των περιουσιακών στοιχείων της Μποταφόγκο. Για τον λόγο αυτό διαβεβαίωσε δημόσια ότι θα ψηφίσει υπέρ του σχεδίου που παρουσίασαν ο Μαρινάκης και ο Τζουραμπτσιάν στις επερχόμενες γενικές συνελεύσεις.

Από την πλευρά του ο Τζουραμπσιάν είναι γνωστός στη Βραζιλία από τη συμμετοχή του στο πρότζεκτ της MSI στην Κορίνθιανς στις αρχές της δεκαετίας του 2000.