Ένας δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα και ένας με… αγκάθια

Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, τρέχουν με ασύλληπτους ρυθμούς.

Ακόμα δεν έχει κάτσει η σκόνη από την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό και το ενδιαφέρον εδώ και μερικές ημέρες έχει στραφεί πλήρως στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται για μία ακόμα φορά για τον τίτλο του πρωταθλητή, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να έχει τον δρόμο προς την κούπα στρωμένο με… ροδοπέταλα και τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει τον δικό του δρόμο στρωμένο με… αγκάθια.

Ο Ολυμπιακός προβάλει ως το απόλυτο φαβορί. Για χίλιους και έναν λόγους. Από το πλεονέκτημα της έδρας που θα του δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει την κούπα σε πέμπτο ματς στο… σπίτι του με την παρουσία των οπαδών του, μέχρι την εξαιρετική ψυχολογία που κυριαρχεί στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας από την ημέρα που ο Ολυμπιακός κατέκτησε την τέταρτη ευρωπαϊκή του κούπα. Όπως είναι φυσιολογικό τα στοιχεία αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο είναι όλο υπέρ της ομάδας του Πειραιά.

Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο. Η αποτυχία της ευρωπαϊκής το διαδρομής σε συνδυασμό με την κάκιστη εικόνα της ομάδας έχουν μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τον βαθμό δυσκολίας των τελικών για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, η οποία όμως έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία.

Έχει μια ευκαιρία να μπορέσει να μετατρέψει την πίεση, την αμφισβήτηση και το αγωνιστικό μειονέκτημα σε έξτρα… κίνητρο. Ο Εργκίν Αταμάν ακόμα και χθες τόνισε με περισσής αυτοπεποίθηση ότι θεωρεί πως η ομάδα του είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Έδωσε συγχαρητήρια στους “ερυθρόλευκους”, τόνισε πολλάκις τον σεβασμό του προς την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά ξεκαθάρισε πως κατά την δική του οπτική ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα.

Και τώρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να αποδείξει τα λεγόμενα του. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να “σπάσει” το ΣΕΦ και να πάρει το πρωτάθλημα τότε ναι, τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά, μιας και άπαντες γνωρίζουμε πολύ καλά και το έχει διδάξει και η ιστορία πολλές φορές, πως η τελευταία γεύση είναι αυτή που μένει.

Η ευρωπαϊκή αποτυχία δε θα διαγραφεί, δε θα ξεχαστεί αλλά ένα πιθανό Νταμπλ επί του “αιωνίου” αντιπάλου θα “κλείσει” τη σεζόν με έναν άκρως… Παναθηναϊκό τρόπο.

ΥΓ1: Τα προβλήματα τραυματισμών και για τις δύο ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικά. Από τη μία ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που έχει πραγματοποιήσει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και από την άλλη Σλούκας και Ρογκαβόπουλος. Παίκτες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα ενός αγώνα. Για να δούμε πως θα διαχειριστούν αυτές τις απουσίες οι δύο προπονητές.

ΥΓ2: Η απόφαση για την τελική εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού είναι ερωτηματικό. Η λογική λέει πως ο Αταμάν, λόγω και της απουσίας του Σλούκα, θα πάει σε… συνταγή Πυλαίας.

ΥΓ3: Για να δούμε και την τριάδα… Και όπως πάντα, λίγο πριν το τζάμπολ.