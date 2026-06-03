Σημαντική ενίσχυση με Μέλβιν για τον Ηρακλή

Στο δυναμικό του Ηρακλή θα ανήκει για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Κλίβελαντ Μέλβιν.

Ο 34χρονος Αμερικανός φόργουορντ (2.03), ο οποίος συστήθηκε στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη θητεία του τη φετινή σεζόν στον ΠΑΟΚ, μετά από συζητήσεις που είχε το τελευταίο διάστημα με τον «Γηραιό», έστειλε σήμερα υπογεγραμμένο συμβόλαιο στους ιθύνοντες της ΚΑΕ.

Μάλιστα, ο Μέλβιν είχε πρόταση και από την ΑΕΚ, αλλά προτίμησε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη.

Με την απόκτηση του οι «κυανόλευκοι» μετρούν τέσσερις μεταγραφικές κινήσεις για την καινούργια χρονιά, μετά τους Τάσο Κουκ, Γιώργο Αρνόκουρο, Τζέικομπ Χάτσον.

Ο Μέλβιν ήταν από τους στυλοβάτες της σεζόν στον ΠΑΟΚ, έχοντας μέσο όρο 13.1 πόντους, 4.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ στην Greek Basketball League και 14.6 πόντους, 4.2 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ στις υποχρεώσεις του με τον «Δικέφαλο» στο FIBA Europe Cup.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συμφωνία της με τον Cleveland Melvin που υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Αμερικανός παίκτης γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1991 στη Baltemore. Έχει ύψος 2,03 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις των forwards.

Μετά το Lake Clifton High School της ιδιαίτερης πατρίδας του, επέλεξε το πανεπιστήμιο DePaul από το οποίο αποφοίτησε το 2014. Στην τελευταία του σεζόν (2013-2014) στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ είχε 16,7 πόντους, 6,4 ριμπάουντ και 1,6 κοψίματα σε 20 παιχνίδια.

Την ίδια χρονιά έπαιξε σε 10 αγώνες στη G-League με τους Erie Bay Hawks, μετρώντας 11,2 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2014-2015), τη μοίρασε, παίζοντας για τις μεξικάνικες Jefes (18 π., 6,3 ριμ., 1,4 ασ. και 1,1 κλ. σε 14 αναμετρήσεις) και Fuerza Guinda de Nogales (11 π., 6,5 ριμ., 1,6 ασ. και 2,2 κοψ. σε 14 ματς), αλλά και την ουγγρική Alba Fehervar (15,1 π., 6,3 ριμ. και 1 ασίστ σε 11 συμμετοχές) που ήταν η πρώτη του ευρωπαϊκή ομάδα.

Επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό των Los Angeles D’ Fenders στη G-League και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Mono Vampire από την Tαϊλάνδη.

Η αγωνιστική περίοδος 2016-2017 τον βρήκε στη λιβανέζικη Al Moutahed Tripoli, με την οποία πετύχαινε 19,8 πόντους, μάζευε 10 ριμπάουντ, έδινε 1,8 ασίστ κι έκανε 1,3 κοψίματα σε 24 παιχνίδια.

Από τη σεζόν 2017-2018 εγκαταστάθηκε στην Ευρώπη, με πρώτο σταθμό την ιστορική KK Cibona και σε 20 αγώνες στην ABA League και το κροατικό πρωτάθλημα, τα νούμερά του ήταν: 10,1 πόντοι, 5,1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο. Στο τέλος της σεζόν είχε και μία παρουσία στο Ισραήλ, αγωνιζόμενος στην Hapoel Galil Gilboa.

Συνέχισε την καριέρα του στην MKS Dabrowa Gornicza (2018-2019), σημειώνοντας 16,7 πόντους, παίρνοντας 6,6 ριμπάουντ και κάνοντας 1 κλέψιμο και 1,5 κοψίματα σε 34 αναμετρήσεις στο πολωνικό πρωτάθλημα.

Παρέμεινε στην Πολωνία και την επόμενη διετία (2019-2021), “μετακομίζοντας” στην King Szczeci. Την πρώτη χρονιά (2019-2020) οι αριθμοί του ήταν: 15,2 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ και 1,1 κλεψίματα σε 22 ματς και τη δεύτερη (2020-2021): 11,8 πόντοι, 5,4 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε 32 συμμετοχές.

Επόμενη ομάδα του ήταν η επίσης πολωνική Start Lublin την αγωνιστική περίοδο 2021-2022, προσφέροντας 15,5 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1 κόψιμο σε 17 αναμετρήσεις. Στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν έπαιξε στην ουγγρική Atomeromu SE, με απολογισμό 12,4 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,6 κλεψίματα σε 9 παιχνίδια.

Επιστροφή στην Πολωνία το καλοκαίρι του 2022, για τη δεύτερη θητεία του στη Start Lublin, με την οποία είχε 15,4 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 30 αναμετρήσεις.

Τη σεζόν 2023-2024 βρέθηκε στην Πορτογαλία, μετά τη συμφωνία του με την FC Porto Ferpinta και σε 41 ματς σε πορτογαλικό πρωτάθλημα και FIBA Europe Cup, η συνεισφορά του ήταν: 15,3 πόντοι, 5,1 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ.

Πέρυσι (2024-2025) ήταν παίκτης της Cholet Basket και σε 52 συμμετοχές σε γαλλικό πρωτάθλημα και Κύπελλο, προκριματικά Basketball Champions League και FIBA Europe Cup, μέτρησε 8,9 πόντους και 3,2 ριμπάουντ.

Τη φετινή σεζόν (2025-2026) αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ. Στη Greek Basketball League σκόραρε 13,1 πόντους, προσθέτοντας 4,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ σε 25 αγώνες, ενώ στο FIBA Europe Cup πετύχαινε 14,6 πόντους, μάζευε 4,2 ριμπάουντ και μοίραζε 1,2 ασίστ σε 17 παιχνίδια, σουτάροντας με ποσοστό 50.6% από τη γραμμή του τρίποντου».