NBA Europe: Στόχος η έναρξη το 2027, ακόμη και χωρίς την Euroleague - Ενθουσιασμένος ο Ντόντσιτς

Η νέα διοργάνωση NBA Europe εξακολουθεί να στοχεύει σε εκκίνηση τον Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες, ακόμη και αν τελικά δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Euroleague, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA, Μαρκ Τέιτουμ.

NBA Europe: Στόχος η έναρξη το 2027, ακόμη και χωρίς την Euroleague - Ενθουσιασμένος ο Ντόντσιτς
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«Παραμένουμε σε ενεργές συζητήσεις με τη Euroleague. Πιστεύουμε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες, αλλά είμαστε και ρεαλιστές. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με τη FIBA και τους συνεργάτες μας, εφόσον χρειαστεί. Θα υπάρξει συνάντηση με τη Euroleague τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε ο Τέιτουμ.

Η Euroleague περιλαμβάνει αρκετές από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες, μεταξύ των οποίων ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενερμπαχτσέ και η Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Sports Business Journal, οι σύλλογοι της Euroleague θα χρειαστεί να καταβάλουν από 500 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να αποκτήσουν μόνιμη θέση στο NBA Europe, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει σχετικές δεσμεύσεις.

«Έχουμε εξηγήσει στη Euroleague ότι ο μόνος τρόπος να εξασφαλίσει κάποιος μόνιμη συμμετοχή στη λίγκα μας είναι μέσω μιας επιτυχημένης προσφοράς για μόνιμη άδεια συμμετοχής. Παρ' όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με τους συνεργάτες και τους επενδυτές μας αν δεν καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία», σημείωσε ο Τέιτουμ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα του NBA παραμένει μια κοινή λύση για το καλό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, προσθέτοντας πως οι διαδικασίες υποβολής προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του μήνα.

«Στο τέλος του μήνα οι προσφορές θα έχουν οριστικοποιηθεί και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη διαδικασία αξιολόγησης. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ανακοινώσεις. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις με τους συλλόγους ώστε η διοργάνωση να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027», είπε.

Παράλληλα, ο Τέιτουμ σχολίασε θετικά την πρόσφατη είδηση ότι ο Λούκα Ντόντσιτς συμμετέχει επενδυτικά σε ομάδα του NBA Europe που θα εδρεύει στη Ρώμη.

«Είναι σπουδαίο να έχουμε κάποιον όπως ο Λούκα, ο οποίος αγωνίστηκε στη Euroleague, να επιστρέφει με αυτόν τον τρόπο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι πολύ ενθουσιασμένος με το πρότζεκτ μας. Γνωρίζει καλά τη Euroleague και αντιλαμβάνεται την ανάγκη για μια δομή που θα ωφελήσει το άθλημα», τόνισε ο αναπληρωτής κομισάριος του NBA.

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