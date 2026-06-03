Ανανεώνει με την Μπαρτσελόνα ο Κρίστενσεν

Ο Αντρέας Κρίστενσεν απασχόλησε τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Δανός στόπερ αποφάσισε να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo.

Ανανεώνει με την Μπαρτσελόνα ο Κρίστενσεν
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Στην Μπαρτσελόνα θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τη νέα σεζόν -τουλάχιστον- ο Αντρέας Κρίστενσεν.

Όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, ο Δανός κεντρικός αμυντικός, που το τελευταίο διάστημα βρέθηκε στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού έχει πάρει την οριστική του απόφαση να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους «μπλαουγράνα» και το μόνο που περιμένει είναι η υπογραφή του συμβολαίου.

Ο Κρίστενσεν, που έχασε το δεύτερο μέρος της φετινής σεζόν λόγω τραυματισμού στο γόνατο, λαμβάνει της εμπιστοσύνης του Χάνσι Φλικ και θα παραμείνει στο ρόστερ των πρωταθλητών Ισπανίας.

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