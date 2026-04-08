Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στο Εθνικό Στάδιο - Πότε είναι η κηδεία
EPA/ROBERT GHEMENT, ΑΜΠΕ
Onsports Team 08 Απριλίου 2026, 10:49
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαρύ είναι το πένθος στο ρουμανικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μετά την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την οικογένειά του, αλλά και ολόκληρη τη φίλαθλη κοινότητα, να ετοιμάζονται να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Η σορός του σπουδαίου Ρουμάνου προπονητή θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Μ. Πέμπτη (09/04) στη Nationala Arena του Βουκουρεστίου, δίνοντας την ευκαιρία σε πλήθος κόσμου να αποτίσει φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο άθλημα.

Την Μ. Παρασκευή (10/04) θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία στην εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό, ώστε όσοι το επιθυμούν να παρευρεθούν και να τον αποχαιρετήσουν. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά και με στρατιωτικές τιμές.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη στο ποδόσφαιρο και ένα δυσαναπλήρωτο κενό για όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.


ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

SUPER LEAGUE

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved