ΕΠΟ για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Άφησε έντονο αποτύπωμα σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο»

Τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέφρασε η ΕΠΟ.

Ο Ρουμάνος εμβληματικός προπονητής άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Μ. Τρίτης (07/04) έπειτα από νοσηλεία του στο νοσοκομείο και σκόρπισε θλίψη σ’ όλον τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, η ΕΠΟ, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τα συλλυπητήριά της για τον χαμό του πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος «υπηρέτησε το ποδόσφαιρο με πάθος και αφοσίωση μέχρι και την τελευταία στιγμή».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τον Ρασβάν Λουτσέσκου, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και σε όλους τους συγγενείς και οικείους του Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών.

Ο εκλιπών υπήρξε εμβληματική μορφή του ρουμανικού ποδοσφαίρου, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπηρέτησε το ποδόσφαιρο με πάθος και αφοσίωση μέχρι και την τελευταία στιγμή, ως εν ενεργεία προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».