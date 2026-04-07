Άσχημα νέα για Λουτσέσκου: Πολλαπλά εγκεφαλικά και πνευμονική θρομβοεμβολή
Onsports Team 07 Απριλίου 2026, 16:57
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ρουμανία

Τα τελευταία νέα για την κατάσταση υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου που έρχονται από τη Ρουμανία – Τα δυσάρεστα που «έδειξε» η αξονική στην οποία υποβλήθηκε.

Τα ΜΜΕ της Ρουμανίας μεταφέρουν άσχημα νέα αναφορικά με την υγεία του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος υπέστη έμφραγμα του μυοκαρδίου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου.

Όπως τονίζεται μετά από αξονική διαπιστώθηκε πως ο 80χρονος υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και κρούσματα πνευμονικής θρομβοεμβολής. Εκπρόσωποι του νοσοκομείου ενημέρωσαν την οικογένειά του.

Χαρακτηριστικά απ’ το Νοσοκομείο αυτό που γνωστοποιήθηκε είναι το εξής:

«Επιστρέφοντας στο κοινό πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του κ. Μιρτσέα Λουτσέσκου, κάνουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

– Ο ασθενής υποβλήθηκε σε σύνθετη αξονική τομογραφία.

– Οι γιατροί που φρόντιζαν τον ασθενή ανέλυσαν λεπτομερώς την κατάσταση, ενημερώνοντας την οικογένεια.

- Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε πολλαπλά σημάδια ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και πνευμονικής θρομβοεμβολής.

– Ο ασθενής θα παραμείνει υπό την αυστηρή επίβλεψη της διεπιστημονικής ομάδας. Θα επανέλθουμε με πληροφορίες».



