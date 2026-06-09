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Ευχαρίστησε τον Σέιμπεν Λι η Εφές - Οδεύει προς Ζαλγκίρις ο Αμερικάνος

Μέσω ανακόινωσης, η Αναντολού Εφές ευχαρίστησε τον Σέιμπεν Λι για την προσφορά του στον σύλλογο, με τον Αμερικάνο να ετοιμάζει βαλίτσες για Λιθουανία και Ζαλγκίρις.

Ευχαρίστησε τον Σέιμπεν Λι η Εφές - Οδεύει προς Ζαλγκίρις ο Αμερικάνος
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Με ανακοίνωσή της η Αναντολού Εφές αποχαιρέτησε τον Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε αποκτηθεί μεσούσης της σεζόν και συγκεκριμένα τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά τη λύση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό.

Η σεζόν ήταν απογοητευτική για την Αναντολού Εφές, καθώς τερμάτισε στην 19η και προτελευταία θέση της κανονικής περιόδου στη Euroleague, ενώ προ ημερών αποκλείστηκε από τα ημιτελικά των πλέι οφ του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η Ζαλγκίρις Κάουνας έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για να προσθέσει στο έμψυχο δυναμικό της τον Σέιμπεν Λι.

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