Μιρτσέα Λουτσέσκου: Τα περαστικά Καστίγιο με παράπονο - «Δεν με άφησες να αποχαιρετίσω τη μάνα μου»

Ο Νέρι Καστίγιο έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των social media προς τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, εκφράζοντας τόσο τις ευχές του για ανάρρωση όσο και ένα προσωπικό του παράπονο από το παρελθόν.

Ο έμπειρος τεχνικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς βρίσκεται σε τεχνητό κώμα, χωρίς να έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του. Στο πλευρό του βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες συγγενείς του, ανάμεσά τους και ο γιος του, Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ταξίδεψε εσπευσμένα στη Ρουμανία το βράδυ της Κυριακής, αμέσως μετά την αναμέτρηση ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός.

Η κατάστασή του αναμένεται να επανεκτιμηθεί από τους γιατρούς, με το ενδεχόμενο χρήσης ECMO να βρίσκεται στο τραπέζι. Πρόκειται για μια εξειδικευμένη μέθοδο υποστήριξης, η οποία εφαρμόζεται όταν οι πνεύμονες ή η καρδιά αδυνατούν να διατηρήσουν τον ασθενή στη ζωή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Νέρι Καστίγιο, που είχε συνεργαστεί μαζί του στη Σαχτάρ μετά τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Ρουμάνου τεχνικού, εκφράζοντας την ελπίδα να ξεπεράσει τη δύσκολη κατάσταση, ενώ στάθηκε και στην παρουσία του γιου του στο πλευρό του.

Παράλληλα, δεν έκρυψε την πικρία του για ένα προσωπικό βίωμα, αναφερόμενος σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, όταν - όπως υποστηρίζει - δεν του επετράπη να σταθεί δίπλα στη μητέρα του.

«Χάρηκα που πήγε ο γιος σου να σε δει, αυτές τις δύσκολες ώρες να τον έχεις δίπλα σου. Εμένα δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα, ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία της. Παρόλα αυτά, εύχομαι να γίνεις καλά και να έχεις τους ανθρώπους σου δίπλα σου», έγραψε χαρακτηριστικά.