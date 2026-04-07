Χάμες Ροντρίγκες: Λήξη συναγερμού - Επιστρέφει στις προπονήσεις

Έληξε ο συναγερμός γύρω από την κατάσταση της υγείας του Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία μετά τη νοσηλεία του για τρεις ημέρες εξαιτίας σοβαρής αφυδάτωσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε δύο ημέρες μετά την αναμέτρηση της Κολομβίας με τη Γαλλία στις 29 Μαρτίου, όπου η ομάδα του ηττήθηκε με 3-1. Οι ιατρικές εξετάσεις δεν αποκάλυψαν κάποιο σοβαρό πρόβλημα, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν και έκαναν λόγο ακόμη και για απειλητική για τη ζωή του ασθένεια.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα από αμερικανικά μέσα συνέδεσαν την κατάσταση του Κολομβιανού με ραβδομυόλυση, μια επικίνδυνη μυϊκή βλάβη, ωστόσο αυτό το ενδεχόμενο διαψεύστηκε.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έπειτα από λίγες ημέρες ανάρρωσης στο σπίτι, επέστρεψε στη βάση του και αναμένεται να μπει σταδιακά ξανά σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ, ανάλογα με την πορεία της κατάστασής του, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του συλλόγου.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και πρώτος σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014, έχει περιοριστεί φέτος σε μόλις 39 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της Μινεσότα Γιουνάιτεντ, εξαιτίας προβλημάτων τραυματισμών.