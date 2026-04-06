Εκπληκτικός Τζόλης «σκότωσε» την Άντερλεχτ στο ντέρμπι του Βελγίου
Onsports Team 06 Απριλίου 2026, 18:07
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Έλληνας άσος ήταν ο κορυφαίος της Κλαμπ Μπριζ στο 4-2 επί της Άντερλεχτ, πετυχαίνοντας γκολ και έχοντας δύο ασίστ.

Με τον καλύτερο τρόπο άρχισαν τα playoffs του βελγικού πρωταθλήματος για την Κλαμπ Μπριζ. Υποδέχτηκε την Άντερλεχτ και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλη, επικράτησε 4-2 της Άντερλεχτ.

Ο Έλληνας διεθνής… χόρευε στο «Γιαν Μπρεϊντέλ». Μοιράζοντας δύο ασίστ και σκοράροντας μία φορά. Στο 29’ έκανε την τελική πάσα για το 2-0, πέτυχε το 3-0 στο 37’, ενώ στο 90+4’ έδωσε έτοιμο γκολ για να «κλειδώσει» η νίκη της ομάδας του.

Με τη νίκη αυτή η Κλαμπ Μπριζ ανέβηκε στους 35 βαθμούς και μείωσε στον 1 βαθμό την απόσταση από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεντ Ζιλουά.

Η... ελεύθερη πτώση του ιστορικού ΠΑΣ Γιάννινα: Από τα playoffs της Super League στη Γ' εθνική
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Δοκίμασε το χέρι του ο Γκραντ – Ανήμερα του αγώνα η απόφαση
EUROLEAGUE
Τσάβι Πασκουάλ για Παναθηναϊκό: «Από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Serie A: Μόνο 2 Ιταλοί αγωνίστηκαν στο Ουντινέζε-Κόμο
