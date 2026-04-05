Στη Ρουμανία ο Λουτσέσκου για τον πατέρα του - «Είναι μια δύσκολη, περίπλοκη κατάσταση»

Στο Βουκουρέστι βρίσκεται ήδη ο Ραζβάν Λουτσέσκου, προκειμένου να σταθεί δίπλα στον πατέρα του, Μιρτσέα, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Με το σφύριγμα της λήξης του ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έφυγε εκτάκτως για την πατρίδα του, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό του πατέρα του, ο οποίος παραμένει στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

«Τι θα μπορούσα να πω; Είναι μια δύσκολη, περίπλοκη κατάσταση. Δεν έχω πολλά περισσότερα... Οι άνθρωποι στο νοσοκομείο θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω τώρα », είπε ο προπονητής του Δικέφαλου στις πρώτες του δηλώσεις, κατά την άφιξή του στο Βουκουρέστι.

Σύμφωνα με την τελευταία τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας της χώρας, ο 80χρονος Μιρτσέα Λουτσέσκου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, καθώς η υγεία του επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες.