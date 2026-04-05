Υπουργός Υγείας Ρουμανίας για Λουτσέσκου: «Έχει επιδεινωθεί, είναι σε κρίσιμη κατάσταση»

Τεράστια ανησυχία στη Ρουμανία για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρα του προπονητή του ΠΑΟΚ, με τον Υπουργό Υγείας της χώρας να κάνει δηλώσεις για την κατάσταση του 80χρονου.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι θρύλος του ποδοσφαίρου στη Ρουμανία και όχι μόνο. Έτσι η σοβαρή κατάσταση της υγείας του, έχει σκορπίσει την ανησυχία. Η επιδείνωση της κατάστασής του, καθιστά τις επόμενες ώρες κρίσιμες. Με τον 80χρονο να είναι πλέον στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου.

Οι γιατροί δίνουν αγώνα για να τον κρατήσουν στη ζωή, γι’ αυτό και ο Ραζβάν Λουτσέσκου με το που έληξε το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός έφυγε αμέσως για να ταξιδέψει στη Ρουμανία.

Για το θέμα έκανε δηλώσεις ο Υπουργός Υγείας της Ρουμανίας. Ο Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, είπε στο «Antena 3 CNN: «Δυστυχώς είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Οι πληροφορίες που έχω και μπορώ να πω δημόσια είναι ότι βρίσκεται στη ΜΕΘ, η υγεία του έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες 24-48 ώρες από ιατρικής άποψης.

Μου είναι δύσκολο να εκτιμήσω ή να κάνω προβλέψεις για το ιατρικό του μέλλον».