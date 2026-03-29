Υπό παραχώρηση ο Ιωαννίδης σύμφωνα με Πορτογαλικά ΜΜΕ
Onsports Team 29 Μαρτίου 2026, 16:31
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Υπό παραχώρηση ο Ιωαννίδης σύμφωνα με Πορτογαλικά ΜΜΕ

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι πιθανό να επιδιώξει πώληση του Έλληνα στράικερ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη χώρα της Ιβηρικής.

Η σεζόν δεν έχει κυλήσει καλά για τον Φώτη Ιωαννίδη. Κυρίως λόγω τραυματισμών. Ο διεθνής στράικερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας είναι εκτός δράσης από τον Νοέμβριο. Με το ενδεχόμενο να μπει στο χειρουργείο να είναι ανοιχτό.

Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις στα «λιοντάρια». Όπως υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Leonino.pt», η ομάδα της Λισαβόνας έχει στη λίστα των υπό παραχώρηση ποδοσφαιριστών τον Έλληνα στράικερ.

Πάντως σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είναι δύσκολο να βρεθεί η πρόταση που θα ήθελε η Σπόρτινγκ για την παραχώρηση του Ιωαννίδη. Καθώς στα τέλη του περασμένου καλοκαιριού έδωσε μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσει απ’ τον Παναθηναϊκό.

 



Τότεναμ: Τέλος ο Ίγκορ Τούντορ από τον πάγκο των Λονδρέζων
Το σοκαριστικό βίντεο του πιο βίαιου νοκ-άουτ που άφησε αθλήτρια να πνίγεται - Σκληρές εικόνες
Super League 2: Υποβιβάστηκαν Χανιά και Ηλιούπολη, «σώνεται» η Athens Kallithea
GBL: «Ζωντανό» κόντρα σε όλους το Μαρούσι - Η βαθμολογία πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός
