Ελλάδα: Πεντάρα των Ελπίδων στην Μάλτα και συνεχίζει αήττητη

Εύκολο απόγευμα είχε η Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς, μια και διέλυσε 5-0 την Μάλτα για την 6η αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Euro U21.

Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη συνέχισε την αήττητη πορεία της στον… δρόμο των προκριματικών, αφού μετράει 6Χ6 και περιμένει τον… τελικό της Τρίτης (31/03) κόντρα στην Γερμανία, ούτως ώστε να «φιξάρει» την πρωτιά του ομίλου.

Το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση με τη Μάλτα και άνοιξε το σκορ στο 16ο λεπτό, όταν ο Μπάμπης Κωστούλας βρήκε τον Γκούμα και αυτός «έγραψε» το 1-0 για την εθνική ομάδα.

Μάλιστα, στο 23’ η ελληνική ομάδα έκανε ακόμα πιο εύκολα τα πράγματα, όταν ο Κούτσιας διπλασίασε τα τέρματα της Ελλάδας, έπειτα από ασίστ του Άλεν, αποτέλεσμα με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο μέρος, ο Καλοσκάμης ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 49ο λεπτό και ακολούθησαν δύο ακόμα τέρματα από τον Κούτσια, αρχικά στο 61’ με πέναλτι και εν συνεχεία στο 79’ για το δικό του χατ-τρικ και το τελικό 5-0 της Ελλάδας.

Διαιτητής: Κάρλος Περέιρα (Πορτογαλία)

Κίτρινες: 50’ Ελούλ

Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κουτσογούλας, Άλεν, Καλογερόπουλος, Αλεξίου (46’ Κ. Κωστούλας), Γκούμας (72’ Αποστολάκης), Κούτσιας (89’ Ράλλης), Καλοσκάμης (62’ Μπρέγκου), Αλμύρας, Χατσίδης (62’ Τσαντίλας), Χ. Κωστούλας.

Μάλτα (Ντάβιντε Ματζότα): Σίσονς, Βιβιάνι (86’ Σεπέτκιν), Ελούλ, Σκισιούνα, Χέρι, Άγκιους, Μικάλεφ (69’ Καρουάνα), Α. Μποργκ, Ατάρντ (69’ Πιτς), Μπαρτόλο (83’ Κρος), Β. Μποργκ (86’ Φένετς).