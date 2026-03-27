Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο
Eurokinissi Sports
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 27 Μαρτίου 2026, 20:30
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ελλάδα / Παραγουάη

LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο

Παρακολουθήστε και σχολιάστε από το Live Chat του Onsports το φιλικό Ελλάδα - Παραγουάη από το «Γ. Καραϊσκάκης».

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει μπροστά στο κοινό της ύστερα από αρκετούς μήνες, δίνοντας διεθνές φιλικό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην Παραγουάη.

Το παιχνίδι αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρήσει σε δοκιμές, τόσο σε πρόσωπα όσο και σε τακτικές επιλογές, απέναντι σε μια ομάδα που προετοιμάζεται για την επιστροφή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 16 χρόνια.

Στο ματς η Εθνική Ελλάδας αναμένεται να παραταχθεί με αρκετά νέα πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα καλείται να καλύψει το κενό εμπειρίας που αφήνει η αποχώρηση του Πέτρου Μάνταλου.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το φιλικό από το LIVE CHAT του Onsports:



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Ο τέταρτος «πράσινος» τελικός
13 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Ο τέταρτος «πράσινος» τελικός
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάδα: Πεντάρα των Ελπίδων στην Μάλτα και συνεχίζει αήττητη
25 λεπτά πριν Ελλάδα: Πεντάρα των Ελπίδων στην Μάλτα και συνεχίζει αήττητη
EUROLEAGUE
Απόρησε ο Κάρολ με τα λάβαρα του ΣΕΦ για τη δεύτερη θέση
35 λεπτά πριν Απόρησε ο Κάρολ με τα λάβαρα του ΣΕΦ για τη δεύτερη θέση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο
43 λεπτά πριν LIVE CHAT Ελλάδα - Παραγουάη: Το φιλικό της εθνικής στο Φάληρο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved