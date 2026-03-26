ΟΦΗ: Παροξυσμός στους οπαδούς για τελικό Κυπέλλου - «Έφυγαν» 4.700 εισιτήρια

Ο ΟΦΗ κινείται ήδη σε ρυθμούς τελικού, με το ενδιαφέρον των φιλάθλων να είναι ιδιαίτερα έντονο για τη μεγάλη αναμέτρηση του Κύπελλο Ελλάδας Betsson απέναντι στον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα στο πρώτο 48ωρο της διάθεσης, όταν προτεραιότητα είχαν οι κάτοχοι διαρκείας, διατέθηκαν περισσότερα από 4.700 εισιτήρια, αποτυπώνοντας τη μεγάλη επιθυμία του κόσμου να δώσει το «παρών».

Από την Πέμπτη (26/03) ξεκίνησε η δεύτερη φάση, με τη δυνατότητα αγοράς να επεκτείνεται σε ευρύτερο κοινό, ενώ πλέον απομένουν περίπου 1.500 εισιτήρια, τα οποία εξαντλούνται γρήγορα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Παράλληλα, ένα σημαντικό μέρος των εισιτηρίων βρίσκεται στη διαχείριση των λεσχών φιλάθλων, ενώ κάποια έχουν ήδη διατεθεί για τις ανάγκες της ομάδας και των χορηγών. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα εξαντληθούν, αναμένεται να ανοίξουν επιπλέον θύρες, ώστε να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση, με όλα τα στοιχεία να δείχνουν πως οι Κρητικοί θα γεμίσουν το δικό τους κομμάτι στις εξέδρες.

Αναλυτικά, στην ενημέρωση των Κρητικών αναφέρεται:

«Ενημερώνουμε τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι σήμερα (26/3) από τις 15:00 το μεσημέρι αρχίζει η Β’ φάση της διάθεσης των εισιτηρίων του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (25/4), με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου θα έχουν πλέον οι Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2025 – 2026, οι κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό κυπέλλου 2025 στο ΟΑΚΑ, οι κάτοχοι εισιτηρίου στον τελικό του Super Cup, και οι κάτοχοι απλού εισιτηρίου σεζόν 2025-26 (έως 28/2/26).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω της τεράστιας ζήτησης που είχαν τα εισιτήρια του τελικού στην Α’ Φάση της διάθεσής τους, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιμα για ηλεκτρονική αγορά.

Την ίδια στιγμή όμως, υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια στις θύρες 3-4 & 6-7, τα οποία διαχειρίζονται οι αδειοδοτημένες Λέσχες των οργανωμένων φίλων της ομάδας μας.

Όταν εξαντληθούν τα συγκεκριμένα εισιτήρια, θα τεθούν προς διάθεση των φιλάθλων του ΟΦΗ (με τις παραπάνω προϋποθέσεις) οι θύρες 53-54 & 55-56.

Κατανοούμε απόλυτα την αγωνία και τη λαχτάρα των φιλάθλων μας να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τη θέση τους στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού σταδίου για να παρακολουθήσουν τον ιστορικό αγώνα της ομάδας μας, αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται υπομονή, έως ότου τεθούν προς ηλεκτρονική διάθεση τα επιπλέον εισιτήρια.

Μέχρι τότε υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζονται κανονικά (στις Λέσχες των οργανωμένων φιλάθλων) οι εγγραφές για την απευθείας ακτοπλοϊκή εκδρομή που θα γίνει ανήμερα του Τελικού από το Ηράκλειο προς τον Βόλο με επιστροφή μετά το τέλος του αγώνα.

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει, ΑΜΕΣΑ, να επικοινωνήσουν με τις Λέσχες μας για όλες τις λεπτομέρειες».