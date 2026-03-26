Ταουσιάνης: «Συγκέντρωση στο πλάνο»

INTIME SPORTS

Onsports Team

Κύριο μέλημα του Γιάννη Ταουσιάνη είναι η Εθνική Ελπίδων να παρουσιάσει πρόσωπο βασισμένο στις αρχές της αγωνιστικής της ταυτότητας και συγκέντρωση στο πλάνο, κόντρα στην Μάλτα.

Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος μίλησε για το παιχνίδι της Παρασκευής (2/03) στις 18:00 στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδειάς.

«Μπαίνουμε στον δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης του EURO 2027 με στόχο να συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο που έως τώρα έχουμε χαράξει. Έναν δρόμο καλών αγωνιστικών εμφανίσεων στα παιχνίδια και νικηφόρων αποτελεσμάτων», ανέφερε αρχικά.

Και κατέληξε: «Μέσα από τη διαδικασία προετοιμασίας μας για το παιχνίδι με την Μάλτα, κύριο μέλημα μας είναι να παρουσιάσουμε για ακόμη μια φορά ένα πρόσωπο βασισμένο στις αρχές της αγωνιστικής μας ταυτότητας και με την συγκέντρωση στο πλάνο του να προσθέσουμε άλλη μια νίκη στην προσπάθεια μας να βρεθούμε στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας το καλοκαίρι του 2027».

Η Εθνική Ελπίδων ολοκληρώνει το απόγευμα της Πέμπτης (26/03) την προετοιμασία της με μία προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Λεβαδειακού, ενώ στον αγώνα της Παρασκευής (27/03) η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, αν και χρειάζεται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου με μηδενικό αντίτιμο.