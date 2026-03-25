Κύπελλο Γυναικών: Ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στα ημιτελικά - Υποδέχεται τον Αστέρα η Αγία Παρασκευή
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 10:52
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Αγία Παρασκευή / ΑΕΚ / Αστέρας Τρίπολης / ΠΑΟΚ

Κύπελλο Γυναικών: Ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στα ημιτελικά - Υποδέχεται τον Αστέρα η Αγία Παρασκευή

Σκληρές «μάχες» σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα περιλαμβάνει το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Για τον πρώτο ημιτελικό του θεσμού, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Τετάρτη (25/03) στις 16:00, την ΑΕΚ στους Νέους Επιβάτες.

Ο ΠΑΟΚ αποτελεί την πιο επιτυχημένη ομάδα της διοργάνωσης με επτά κατακτήσεις σε δέκα χρόνια θεσμού και βρίσκεται στην κορυφή του φετινού πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ, που την περασμένη σεζόν κατέκτησε το νταμπλ, καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί μέσω του καναλιού του ΠΑΟΚ στο YouTube.

Την ίδια ώρα, η Αγία Παρασκευή υποδέχεται στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της πόλης τον Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο του άλλου ημιτελικού. Οι επαναληπτικοί και για τα δύο ζευγάρια έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη Τετάρτη, 1η Απριλίου.



