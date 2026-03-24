Αντσελότι: «Τέσσερις θέσεις κενές στη λίστα»

Onsports Team

Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας έχει καταλήξει για τις περισσότερες θέσεις της ομάδας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λιγότερο από τρεις μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Κάρλο Αντσελότι έχει ήδη καταλήξει σε ένα μεγάλο μέρος της αποστολής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας για τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τον Ιταλό προπονητή, απομένουν μόνο τέσσερις θέσεις στην τελική λίστα και προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα φιλικά εναντίον της Γαλλίας (27/3) και της Κροατίας (31/3) για να παρατηρήσει νέους παίκτες πριν οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Υπάρχουν τέσσερις θέσεις και πιστεύω ότι έχουμε πολλές αμφιβολίες ως προς αυτό. Γι' αυτό σε αυτή την κλήση κάλεσα νέους παίκτες που δεν γνωρίζω πολύ καλά. Οι αμφιβολίες μπορεί να είναι ένας παίκτης στην άμυνα, δύο στη μεσαία γραμμή και δύο στην επίθεση. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός. Η εθνική ομάδα έχει πολλούς παίκτες με πολύ ταλέντο και ποιότητα.

Οι δέκα παίκτες που κλήθηκαν για πρώτη φορά, είναι οι εξής:

Ιμπάνιεζ (Αλ-Αχλί), Λεό Περέιρα (Φλαμένγκο), Ντανίλο (Μποταφόγκο), Γκαμπριέλ Σάρα (Γαλατασαράι), Έντρικ (Λιόν), Ιγκόρ Τιάγκο (Μπρέντφορντ), Ράιαν (Μπόρνμουθ) και Καίκι (Κρουζέιρο).