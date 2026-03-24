Αντσελότι: «Τέσσερις θέσεις κενές στη λίστα»
Onsports Team 24 Μαρτίου 2026, 23:47
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Βραζιλία

Αντσελότι: «Τέσσερις θέσεις κενές στη λίστα»

Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας έχει καταλήξει για τις περισσότερες θέσεις της ομάδας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Λιγότερο από τρεις μήνες πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Κάρλο Αντσελότι έχει ήδη καταλήξει σε ένα μεγάλο μέρος της αποστολής της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας για τη διοργάνωση.

Σύμφωνα με τον Ιταλό προπονητή, απομένουν μόνο τέσσερις θέσεις στην τελική λίστα και προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα φιλικά εναντίον της Γαλλίας (27/3) και της Κροατίας (31/3) για να παρατηρήσει νέους παίκτες πριν οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Υπάρχουν τέσσερις θέσεις και πιστεύω ότι έχουμε πολλές αμφιβολίες ως προς αυτό. Γι' αυτό σε αυτή την κλήση κάλεσα νέους παίκτες που δεν γνωρίζω πολύ καλά. Οι αμφιβολίες μπορεί να είναι ένας παίκτης στην άμυνα, δύο στη μεσαία γραμμή και δύο στην επίθεση. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός. Η εθνική ομάδα έχει πολλούς παίκτες με πολύ ταλέντο και ποιότητα.

Οι δέκα παίκτες που κλήθηκαν για πρώτη φορά, είναι οι εξής:

Ιμπάνιεζ (Αλ-Αχλί), Λεό Περέιρα (Φλαμένγκο), Ντανίλο (Μποταφόγκο), Γκαμπριέλ Σάρα (Γαλατασαράι), Έντρικ (Λιόν), Ιγκόρ Τιάγκο (Μπρέντφορντ), Ράιαν (Μπόρνμουθ) και Καίκι (Κρουζέιρο).

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Καταγγέλλει πως έφτυσαν Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Σκινδήλια στη Βαλένθια
53 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Καταγγέλλει πως έφτυσαν Παναγιώτη Αγγελόπουλο και Σκινδήλια στη Βαλένθια
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Στο 19-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR, 12η ήττα για Ολυμπιακό
1 ώρα πριν Euroleague Βαθμολογία: Στο 19-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR, 12η ήττα για Ολυμπιακό
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Ρισόν Χολμς
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Ρισόν Χολμς
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Χέιζ-Ντέιβις»
2 ώρες πριν Αταμάν: «Κίνηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ο Χέιζ-Ντέιβις»
Όλες οι ειδήσεις
