Αθλέτικ Μπιλμπάο: Αυτός είναι ο αντί-Βαλβέρδε
EPA/Siu Wu, ΑΜΠΕ
Onsports Team 24 Μαρτίου 2026, 02:06
Μετά από τέσσερα χρόνια στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε πρόσφατα ότι από το ερχόμενο καλοκαίρι δεν θα είναι πια στο τιμόνι των Βάσκων.

Ο 62χρονος προπονητής είναι πολύ πιθανό να αντικατασταθεί από τον πρώην τεχνικό της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Έντιν Τέρζιτς, καθώς σύμφωνα με το «Sky Germany» ο Γερμανός προπονητής είναι το φαβορί για να αναλάβει την ισπανική ομάδα.

Οι συζητήσεις μεταξύ του Τέρζιτς και της διοίκησης της Μπιλμπάο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, ο 43χρονος τεχνικός αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή του νυν προέδρου του κλαμπ, Τζον Ουριάτε, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο τελευταίος θα παραμείνει στην ηγεσία του συλλόγου μετά τις επερχόμενες εκλογές.

Ο Τέρζιτς δεν έχει προπονήσει κάποια ομάδα από το τέλος της δεύτερης θητείας του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία διήρκεσε δύο σεζόν (2022-2024). Αξίζει να σημειωθεί ότι οδήγησε την ομάδα του Ρουρ στον τελικό του Champions League της σεζόν 2023-2024, όπου ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλέτικ Μπιλμπάο: Αυτός είναι ο αντί-Βαλβέρδε
2 ώρες πριν Αθλέτικ Μπιλμπάο: Αυτός είναι ο αντί-Βαλβέρδε
ΣΠΟΡ
Καραλής: «Στο ίδιο μπαράκι με Ντουπλάντις μόλις τελειώσει ο αγώνας»
5 ώρες πριν Καραλής: «Στο ίδιο μπαράκι με Ντουπλάντις μόλις τελειώσει ο αγώνας»
SUPER LEAGUE 2
Πανιώνιος: Καμία ολοκληρωμένη πρόταση επενδυτή - Παρουσιάζεται το σχέδιο για το μέλλον
5 ώρες πριν Πανιώνιος: Καμία ολοκληρωμένη πρόταση επενδυτή - Παρουσιάζεται το σχέδιο για το μέλλον
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τραγωδία στην Κολομβία: Πέθανε 18χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε την ώρα του αγώνα
5 ώρες πριν Τραγωδία στην Κολομβία: Πέθανε 18χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε την ώρα του αγώνα
Όλες οι ειδήσεις
