Αθλέτικ Μπιλμπάο: Αυτός είναι ο αντί-Βαλβέρδε

EPA/Siu Wu, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Μετά από τέσσερα χρόνια στον πάγκο της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ερνέστο Βαλβέρδε ανακοίνωσε πρόσφατα ότι από το ερχόμενο καλοκαίρι δεν θα είναι πια στο τιμόνι των Βάσκων.

Ο 62χρονος προπονητής είναι πολύ πιθανό να αντικατασταθεί από τον πρώην τεχνικό της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Έντιν Τέρζιτς, καθώς σύμφωνα με το «Sky Germany» ο Γερμανός προπονητής είναι το φαβορί για να αναλάβει την ισπανική ομάδα.

Οι συζητήσεις μεταξύ του Τέρζιτς και της διοίκησης της Μπιλμπάο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, ο 43χρονος τεχνικός αποτελεί την προτιμώμενη επιλογή του νυν προέδρου του κλαμπ, Τζον Ουριάτε, και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι ο τελευταίος θα παραμείνει στην ηγεσία του συλλόγου μετά τις επερχόμενες εκλογές.

Ο Τέρζιτς δεν έχει προπονήσει κάποια ομάδα από το τέλος της δεύτερης θητείας του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία διήρκεσε δύο σεζόν (2022-2024). Αξίζει να σημειωθεί ότι οδήγησε την ομάδα του Ρουρ στον τελικό του Champions League της σεζόν 2023-2024, όπου ηττήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0.