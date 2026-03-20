Γαλλία: Η αποστολή για τα σπουδαία φιλικά με Βραζιλία και Κολομβία

Έγινε γνωστή η ομάδα των «τρικολόρ» που θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για τα σπουδαία τεστ που θα δώσουν στη διακοπή του Μαρτίου.

Ο Ντιντιέ Ντεσάν ανακοίνωσε την αποστολή για τα ματς των Εθνικών ομάδων τον Μάρτιο. Η Εθνική Γαλλίας θα πάρει μια πρώτη γεύση από Αμερική πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με μερικούς φιλικούς αγώνες που θα διεξαχθούν στην ανατολική ακτή.

Αρχικά, οι «Μπλε» θα αντιμετωπίσουν τη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότι στο στάδιο «Ζιλέτ» του Φόξμπορο, την Πέμπτη 26 Μαρτίου. Στη συνέχεια, η Γαλλία θα παίξει με την Κολομβία στο στάδιο του Λάντοβερ, την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Ο Ντεσάν έχει καλέσει 26 παίκτες γι΄ αυτή την περιοδεία στις ΗΠΑ. Ο Ζιλ Κουντέ δεν είναι ανάμεσά τους, καθώς ο δεξιός μπακ της Μπαρτσελόνα δεν έχει ακόμη επιστρέψει από τραυματισμό στον μηρό, κάτι που ωφελεί τον Πιερ Καλούλου της Γιουβέντους.

Παρά το γεγονός ότι έχασε τη θέση του ως τερματοφύλακας Νο. 1 της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Λούκας Σεβαλιέ κλήθηκε από τον Ντεσάν, αν και ο τελευταίος πρόσθεσε ότι θα είναι ο τερματοφύλακας Νο. 3 της Γαλλίας αυτόν τον μήνα.

Επίσης, αφού έχασε την τελευταία διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ο Αουρελιέν Τσουαμενί επιστρέφει στην Εθνική.

Στην επίθεση, όπου ο Ντεσάν έχει πολλές επιλογές, ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, θα απουσιάσει μετά από σοβαρό διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο, δίνοντας τη θέση στον συμπαίκτη του Ντεζιρέ Ντουέ.

Η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Λούκας Σεβαλιέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Μάικ Μενιάν (Μίλαν), Μπρις Σαμπά (Ρεν).

Αμυντικοί: Λούκας Ντιν (Άστον Βίλα), Μάλο Γκούστο (Τσέλσι), Λ. Ερναντέζ (Παρί Σεν Ζερμέν), Τ. Ερναντέζ (Αλ-Χιλάλ), Πιερ Καλούλου (Γιουβέντους), Ιμπραχίμα Κονατέ (Λίβερπουλ), Γουίλιαμ Σαλιμπά (Άρσεναλ), Νταγιότ Ουπαμεκανό (Μπάγερν Μονάχου).

Μέσοι: Εντουάρντο Καμαβινγκά (Ρεάλ Μαδρίτης), Ν΄Γκολό Καντέ (Αλ-Ιτιχάντ), Μάνου Κονέ (Ρόμα), Αντριέν Ραμπιό (Μίλαν), Αουρελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ Μαδρίτης), Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Παρί Σεν Ζερμέν).

Επιθετικοί: Μαγκνές Αλιούς (Μονακό), Ράιαν Τσέρκι (Μάντσεστερ Σίτι), Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Ούγκο Εκιτικέ (Λίβερπουλ), Ράνταλ Κόλο Μουανί (Τότεναμ), Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), Μίκαελ Ολίσε (Μπάγερν Μονάχου), Μάρκους Τουράμ (Ίντερ).