ΟΦΗ: «Καμία συμφωνία με την ΕΠΟ για τα εισιτήρια»

Οnsports Τeam

Διάψεσυη από πλευράς ΟΦΗ αναφορικά με το deadline για τη διάθεση των εισιττηρίων του τελικού.

Κατηγορηματική ήταν η διάψευση των ανθρώπων του ΟΦΗ αναφορικά με την είδηση που έγινε γνωστή από πλευράς ΕΠΟ και έκανε λόγο για deadline που έχουν στη διάθεσή τους οι Κρητικοί για να εξαντλήσουν τα εισιτήρια του τελικού Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Όπως έγινε γνωστό από χθες (17/3), στην τελευταία σύσκεψη για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson γνωστοποιήθηκε στους Κρητικούς η απόφαση της Ομοσπονδίας να υπάρξει deadline έως τις 10 Απριλίου για συγκεκριμένες θύρες, 6.800 συνολικού αριθμού εισιτηρίων, ώστε να μπορέσουν να πάρουν και τις θύρες 53 έως 56, με σκοπό να αποφευχθεί το ενδεχόμενο κενών καθισμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα δοθούν επιπλέον θύρες για τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Αυτό είναι κάτι που από την κρητική ομάδα διαψεύδεται κατηγορηματικά καθώς τονίζουν πως ουδέποτε συμφώνησαν σε αυτή τη λεπτομέρεια.