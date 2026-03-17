Μπαρτσελόνα: Προανήγγειλε νέο συμβόλαιο σε Φλικ ο Λαπόρτα

Ο Ζοάν Λαπόρτα ετοιμάζεται για την πρώτη του κίνηση μετά την επανεκλογή του στη θέση του προέδρου.

Ο 63χρονος παράγοντας ανακοίνωσε πως σύντομα θα ολοκληρωθεί και επίσημα η ανανέωση του συμβολαίου του Χάνσι Φλικ μέχρι το 2028.

Ο Λαπόρτα είχε επιλέξει τον Γερμανό προπονητή το καλοκαίρι του 2024 για να διαδεχτεί τον Τσάβι στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα και η επιλογή αυτή αποδείχθηκε εξαιρετική για τον σύλλογο. Ο 61χρονος κόουτς οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση της La Liga και προσέφερε ένα ποδοσφαιρικό θέαμα υψηλού επιπέδου.

Φέτος, η Μπαρτσελόνα διατηρεί προβάδισμα στη La Liga, +4 από τη Ρεάλ με 10 αγωνιστικές να απομένουν και στοχεύει και σε καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, μετά τον περσινό αποκλεισμό στα ημιτελικά από την Ίντερ.

Ο Λαπόρτα, εκφράζοντας πλήρη εμπιστοσύνη στον Φλικ, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας τους ως το 2028, μόλις ένα 24ωρο μετά τη σαρωτική νίκη του επί του Βίκτορ Φοντ στις προεδρικές εκλογές.

«Θα ανακοινώσουμε σύντομα την ανανέωση του συμβολαίου του Φλικ, μέχρι το 2028. Ο Χάνσι έχει ήδη συμφωνήσει και είναι ευτυχισμένος εδώ», δήλωσε ο Λαπόρτα, προσθέτοντας πως θα ήθελε να ανανεωθεί και το συμβόλαιο του Ντέκο, του αθλητικού διευθυντή, επισημαίνοντας πως το δίδυμο Φλικ-Ντέκο λειτουργεί εξαιρετικά.