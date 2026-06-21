MUNDIAL · Ακτή Ελεφαντοστού · Γερμανία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τα highlights απ' το 2-1 της Γερμανίας με Ακτή Ελεφαντοστού ONSPORTS TEAM 21 Ιουνίου 2026, 01:26 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Δείτε τα τέρματα και τις καλύτερες φάσεις του παιχνιδιού. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Εξασφάλισε τη θέση σου στην μάχη του αιώνα. Tickets here. ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 COMMENTS LATEST NEWS 01:26 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Τα highlights απ' το 2-1 της Γερμανίας με Ακτή Ελεφαντοστού 01:07 MUNDIAL Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού 2-1: «Λύτρωση» στο 94’ με «διπλό» Ούνταβ 00:43 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: «Απάντηση» για «πάντσερ» από τις αλλαγές 00:09 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ο Κεσί τιμώρησε την «μάνσαφτ» 23:40 EUROLEAGUE Η Φενέρμπαχτσε αποχαιρέτησε τον Ντε Κολό: «Σε ευχαριστούμε για όλα, θρύλε» 23:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Ρεάλ Μαδρίτης για Ολίσε: «Καμία επαφή με τον παίκτη ή το περιβάλλον του» 23:14 ΣΠΟΡ Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου: Νέο ρεκόρ αγώνων και «χρυσός» ο Τεντόγλου - Δεύτερη η Τζένγκο 22:46 ΣΠΟΡ Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου: «Χρυσή» η Στεφανίδη, «ασημένια» η Αδαμοπούλου! 22:45 MUNDIAL LIVE: Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού 22:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Στην Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι συνεχίζει ο Κασεμίρο! 22:23 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ολλανδία - Σουηδία 5-1 - Τα highlights του αγώνα 22:18 SUPER LEAGUE ΑΕΚ: Στο Ναύπλιο η κούπα του πρωταθλήματος της Super League ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ