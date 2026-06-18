Στο πρώτο του ματς σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ουζμπεκιστάν πέτυχε και το πρώτο του γκολ στον θεσμό. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα στο ματς με την Κολομβία, ο Σομουρόντοφ έπιασε το σουτ με τη μία και είδε τον Βάργκας να αποκρούει ασταθώς, με την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και να καταλήγει συστημένη στον Φαϊζουλάεφ, που έκανε το 1-1 εξ επαφής!