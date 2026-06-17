MUNDIAL · Αυστρία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Προβάδισμα με αυτογκόλ για τους Αυστριακούς ONSPORTS TEAM 17 Ιουνίου 2026, 09:02 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Η Αυστρία πήρε και πάλι προβάδισμα, 2-1 με αυτογκόλ του Αλ Αράμπ. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Εξασφάλισε τη θέση σου στην μάχη του αιώνα. Tickets here. Παγκόσμιο Κύπελλο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026 COMMENTS LATEST NEWS 11:07 SUPER LEAGUE Ολυμπιακός: Στα... ραντάρ ο Χριστογεώργος 11:05 MUNDIAL Ο Εμπαπέ έγινε βασιλιάς της Γαλλίας και σύντομα θα γίνει... βασιλιάς των Παγκοσμίων Κυπέλλων 11:00 GREEK BASKET LEAGUE Σπανούλης: «Ο Άρης μου έδωσε μεγάλο κίνητρο» 11:00 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Τα highlights από τη νίκη της Αυστρίας επί της Ιορδανίας 10:36 MVP Τα FIFA soundtracks που σημάδεψαν μια ολόκληρη gaming γενιά 10:21 EUROPA LEAGUE Στο 2ο υπογκρούπ της κλήρωσης ο ΠΑΟΚ 10:16 SUPER LEAGUE Έντονο ιταλικό ενδιαφέρον για Καλάμπρια 09:42 CONFERENCE LEAGUE Ώρα Conference League στον Παναθηναϊκό 09:32 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Μαγεία Μέσι, «λάμψη» Εμπαπέ και Χάαλαντ - Το πανόραμα 09:15 MUNDIAL Αυστρία - Ιορδανία 3-1: Την τιμώρησε με την εμπειρία 09:09 MVP Τα hydration breaks είναι η μεγαλύτερη «αμερικανιά» που μπήκε ποτέ στο ποδόσφαιρο 09:02 MUNDIAL Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Προβάδισμα με αυτογκόλ για τους Αυστριακούς ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ