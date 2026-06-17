Ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε τη νίκη της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία με τρία γκολ, πετυχαίνοντας το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε Μουντιάλ.

Ο Λιονέλ Μέσι απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Στα 39 του χρόνια, ο αρχηγός της Αργεντινής πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Αλγερία, σημειώνοντας χατ-τρικ και οδηγώντας την ομάδα του στο άνετο 3-0 στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Ο ποδοσφαιρικός κόσμος παρακολουθεί με θαυμασμό τα κατορθώματά του, καθώς ο Αργεντινός σούπερ σταρ συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Με τα τρία γκολ που πέτυχε, χάρισε το ιδανικό ξεκίνημα στην Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και κατέγραψε το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο Κάνσας Σίτι, ο Λιονέλ Μέσι αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης. Με τους συμπαίκτες του να ακολουθούν τον ρυθμό που επέβαλε, ο ίδιος φρόντισε να κάνει τη διαφορά και να χαρίσει στην «αλμπισελέστε» τους πρώτους τρεις βαθμούς στον 10ο όμιλο.

Η Αργεντινή μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη διοργάνωση, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα πως παραμένει ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.