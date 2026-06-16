Ο Κιλιάν Εμπαπέ έλυσε τον... γόρδιο δεσμό της Σενεγάλης για τη Γαλλία στην πρεμιέρα των «πετεινών» στο Μουντιάλ 2026.

Μετά από ένα κάκιστο πρώτο ημίχρονο, η Γαλλία μπήκε πιο αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος.

Με τον Ολίσε να είναι ιδιαίτερα ενεργός και να δημιουργεί φάσεις, η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ άρχισε να απειλεί την εστία του Μεντί.

Εν τέλει έφτασε στο πολυπόθητο γκολ, μετά από τρομερή πάσα του άσου της Μπάγερν Μονάχου και το πλασέ με τη μία από τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Δείτε το γκολ: