Δείτε το τέρμα με το οποίο το Μεξικό άνοιξε το σκορ στο «Αζτέκα», σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μόλις 9 λεπτά χρειάστηκε να περάσουν για να… κουνηθούν τα δίχτυα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Το Μεξικό άνοιξε το σκορ κόντρα στη Νότια Αφρική, με τον Κινιόνες να περνά ήδη στην ιστορία ως ο πρώτος παίκτης που βρίσκει δίχτυα στη φετινή διοργάνωση.

Ο Λίρα έκλεψε την μπάλα για την ομάδα της Κεντρικής Αμερικής, έφτασε στον Κινιόνες που χωρίς να χάσει χρόνο σούταρε απ’ τα όρια της περιοχής νικώντας τον Γουίλιαμς για το 1-0!