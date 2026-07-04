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Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Δείτε τις αρχικές ενδεκάδες για τον αγώνα μεταξύ Αργεντινής και Πράσινου Ακρωτηρίου για την φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο: Οι ενδεκάδες του αγώνα
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Αργεντινή και Πράσινο Ακρωτήρι διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μαϊάμι για την φάση των «32» του Μουντιαλ, με μοναδικό στόχο την πρόκριση στους «16».

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού στο «Hard Rock Stadium», Μπουμπίστα και Σκαλόνι έκαναν γνωστές τις επιλογές τους για το αρχικό σχήμα, με τις δύο ενδεκάδες να μην κρύβουν ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Αργεντινή (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Μαρτίνες, Μεδίνα, Μακ Άλιστερ, Φερνάντες, Ντε Πολ, Αλμάδα, Μέσι, Μαρτίνες

Πράσινο Ακρωτήριο (Μπουμπίστα): Βοζίνια, Μορέιρα, Πίκο, Ντίνεϊ, Καμπράλ, Λενίνι, Μέντες, Ντουάρτε, Ντουάρτε, Καμπράλ, Ντα Κόστα

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