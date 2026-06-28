Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε ο Ράνγκνικ για τις φήμες περί «στησίματος» στο Αλγερία-Αυστρία!

Το τελικό αποτέλεσμα (3-3) ανάμεσα στην Αλγερία και την Αυστρία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 χάρισε την πρόκριση στα νοκ-άουτ και στις δύο ομάδες, όμως η εξέλιξη του αγώνα προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και ένα φινάλε-θρίλερ, οι ψίθυροι περί σκοπιμότητας δεν άργησαν να εμφανιστούν, προκαλώντας την άμεση και έντονη αντίδραση του ομοσπονδιακού προπονητή των Αυστριακών, Ραλφ Ράνγκνικ.

Ο 67χρονος τεχνικός ξεκαθάρισε μετά τη λήξη πως η δραματική τροπή των τελευταίων λεπτών αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Με το σκορ στο 3-3 και όσα είδαμε στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα, κανείς δεν μπορεί να υποθέσει ότι υπήρξε συμφωνία. Είμαι προπονητής 40 χρόνια και δεν θυμάμαι τέτοιο παιχνίδι. Αν ο Άλφρεντ Χίτσκοκ είχε γράψει ένα τέτοιο δράμα, θα λέγαμε ότι έχασε τα λογικά του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράνγκνικ.

Παράλληλα, ο Ράνγκνικ στάθηκε στο γεγονός ότι οι περισσότεροι περίμεναν ένα «κλειστό» 0-0 ή 1-1, ωστόσο η επιθετική διάθεση των παικτών στα τελευταία 15 λεπτά έδειξε ότι αμφότερες οι ομάδες έψαχναν τη νίκη. Όπως τόνισε, η έκρηξη στα αποδυτήρια και η απρόβλεπτη εξέλιξη του 93ου λεπτού αποτελούν την καλύτερη απάντηση προς τους επικριτές.