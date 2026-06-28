· Αλγερία · Αυστρία

Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε ο Ράνγκνικ για τις φήμες περί «στησίματος» στο Αλγερία-Αυστρία!

Ο Ραλφ Ράνγκνικ απάντησε με έντονο ύφος στις φήμες περί συμφωνίας στην αναμέτρηση της Αυστρίας με την Αλγερία, με τον έμπειρο τεχνικό να χαρακτηρίζει αδιανόητο το φινάλε, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να μιλά για στημένο ματς.

Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε ο Ράνγκνικ για τις φήμες περί «στησίματος» στο Αλγερία-Αυστρία!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το τελικό αποτέλεσμα (3-3) ανάμεσα στην Αλγερία και την Αυστρία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 χάρισε την πρόκριση στα νοκ-άουτ και στις δύο ομάδες, όμως η εξέλιξη του αγώνα προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και ένα φινάλε-θρίλερ, οι ψίθυροι περί σκοπιμότητας δεν άργησαν να εμφανιστούν, προκαλώντας την άμεση και έντονη αντίδραση του ομοσπονδιακού προπονητή των Αυστριακών, Ραλφ Ράνγκνικ.

Ο 67χρονος τεχνικός ξεκαθάρισε μετά τη λήξη πως η δραματική τροπή των τελευταίων λεπτών αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Με το σκορ στο 3-3 και όσα είδαμε στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα, κανείς δεν μπορεί να υποθέσει ότι υπήρξε συμφωνία. Είμαι προπονητής 40 χρόνια και δεν θυμάμαι τέτοιο παιχνίδι. Αν ο Άλφρεντ Χίτσκοκ είχε γράψει ένα τέτοιο δράμα, θα λέγαμε ότι έχασε τα λογικά του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράνγκνικ.

Παράλληλα, ο Ράνγκνικ στάθηκε στο γεγονός ότι οι περισσότεροι περίμεναν ένα «κλειστό» 0-0 ή 1-1, ωστόσο η επιθετική διάθεση των παικτών στα τελευταία 15 λεπτά έδειξε ότι αμφότερες οι ομάδες έψαχναν τη νίκη. Όπως τόνισε, η έκρηξη στα αποδυτήρια και η απρόβλεπτη εξέλιξη του 93ου λεπτού αποτελούν την καλύτερη απάντηση προς τους επικριτές.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:02 SUPER LEAGUE

Άρης: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Σανουσί

19:47 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ιστορικός θρίαμβος για την Αφρική με 9 στις 10 ομάδες στα νοκ-άουτ

19:20 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εξετάζει την απόλυση του Δώνη η Σαουδική Αραβία

19:14 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Με δύο παίκτες από το Πράσινο Ακρωτήρι η κορυφαία ενδεκάδα των ομίλων!

19:07 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ

18:50 BET ON

BetON: Bet Builder με βάση τον Καναδά και τις κάρτες στο νοκ άουτ με τη Νότια Αφρική

18:42 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός με MVP Σπανούλη

18:41 EUROLEAGUE

Ρίχνει «άκυρο» στη EuroLeague και πάει στην Μπαχτσεσεχίρ ο Αϊζάια Μάικ

18:22 MUNDOBASKET

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Οι δηλώσεις Οσμάν και Αταμάν ενόψει Βοσνίας

18:20 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στο στόχαστρο της Κόμο ο Τσάλομπα»

17:58 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε ο Ράνγκνικ για τις φήμες περί «στησίματος» στο Αλγερία-Αυστρία!

17:49 AUTO MOTO

Formula 1: Θριαμβευτής ο Ράσελ στην Αυστρία - Στο βάθρο Φερστάπεν και Αντονέλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας