Μουντιάλ 2026: Ξέσπασε ο Ράνγκνικ για τις φήμες περί «στησίματος» στο Αλγερία-Αυστρία!
Ο Ραλφ Ράνγκνικ απάντησε με έντονο ύφος στις φήμες περί συμφωνίας στην αναμέτρηση της Αυστρίας με την Αλγερία, με τον έμπειρο τεχνικό να χαρακτηρίζει αδιανόητο το φινάλε, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να μιλά για στημένο ματς.
Το τελικό αποτέλεσμα (3-3) ανάμεσα στην Αλγερία και την Αυστρία για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 χάρισε την πρόκριση στα νοκ-άουτ και στις δύο ομάδες, όμως η εξέλιξη του αγώνα προκάλεσε ποικίλα σχόλια. Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις και ένα φινάλε-θρίλερ, οι ψίθυροι περί σκοπιμότητας δεν άργησαν να εμφανιστούν, προκαλώντας την άμεση και έντονη αντίδραση του ομοσπονδιακού προπονητή των Αυστριακών, Ραλφ Ράνγκνικ.
Ο 67χρονος τεχνικός ξεκαθάρισε μετά τη λήξη πως η δραματική τροπή των τελευταίων λεπτών αποδεικνύει ότι δεν υπήρξε καμία απολύτως συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.
«Με το σκορ στο 3-3 και όσα είδαμε στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα, κανείς δεν μπορεί να υποθέσει ότι υπήρξε συμφωνία. Είμαι προπονητής 40 χρόνια και δεν θυμάμαι τέτοιο παιχνίδι. Αν ο Άλφρεντ Χίτσκοκ είχε γράψει ένα τέτοιο δράμα, θα λέγαμε ότι έχασε τα λογικά του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ράνγκνικ.
Παράλληλα, ο Ράνγκνικ στάθηκε στο γεγονός ότι οι περισσότεροι περίμεναν ένα «κλειστό» 0-0 ή 1-1, ωστόσο η επιθετική διάθεση των παικτών στα τελευταία 15 λεπτά έδειξε ότι αμφότερες οι ομάδες έψαχναν τη νίκη. Όπως τόνισε, η έκρηξη στα αποδυτήρια και η απρόβλεπτη εξέλιξη του 93ου λεπτού αποτελούν την καλύτερη απάντηση προς τους επικριτές.