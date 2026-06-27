Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Ο Βινίσους θεωρεί τον Κριστιάνο τον κορυφαίο όλων των εποχών

Ο Βινίσιους τοποθετήθηκε στη διαχρονική συζήτηση για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, εκφράζοντας ξεκάθαρα την προτίμησή του στον Κριστιάνο Ρονάλντο και εξηγώντας τους λόγους που τον οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα.

«Δεν εξετάζω μόνο το ταλέντο. Βλέπω τη συνολική εικόνα. Ο Κριστιάνο το απέδειξε στην Αγγλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Διαφορετικά πρωταθλήματα, διαφορετικοί συμπαίκτες, διαφορετικές γενιές, αλλά πάντα το ίδιο αποτέλεσμα: γκολ, τίτλοι και ρεκόρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βραζιλιάνος άσος στάθηκε, παράλληλα, στην επαγγελματική προσέγγιση και τη νοοτροπία του Πορτογάλου, επισημαίνοντας πως η επιτυχία του δεν είναι αποτέλεσμα μόνο των φυσικών του ικανοτήτων.

«Μετέτρεψε τη σκληρή δουλειά σε μορφή τέχνης. Η πειθαρχία, η θυσία και η συνέπειά του είναι επίσης ταλέντα», τόνισε.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Βινίσιους δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφιβολίας για την άποψή του σχετικά με τον κορυφαίο όλων των εποχών.

«Γι' αυτό, για μένα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών», κατέληξε.