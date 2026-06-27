Μουντιάλ 2026: Η βαθμολογία των τρίτων

Τα τελευταία τους παιχνίδια για την φάση των ομίλων έδωσαν Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη και Ιράκ, με τις δύο πρώτες να προκρίνονται απευθείας από τον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τους Αφρικανούς να... περιμένουν με αισιοδοξία και τους Ιρακινούς να αποχαιρετούν τη διοργάνωση με 12 γκολ παθητικό και μηδέν βαθμούς.

Κάπως έτσι, η μάχη για τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των «32» μέσω της κατάταξης των καλύτερων τρίτων έχει... φουντώσει για τα καλά.

Η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία έχουν ήδη τσεκάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ πολύ κοντά βρίσκεται και η Παραγουάη, έχοντας συγκομιδή τεσσάρων βαθμών στο Group D.

Από εκεί και πέρα, η Νότια Κορέα παραμένει στην αναμονή για τα υπόλοιπα αποτελέσματα, την ώρα που η Σκωτία έχει ελαχιστοποιήσει τις ελπίδες της και βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή θέση.

Σε αυτό το σκηνικό, η Σενεγάλη έκανε τεράστιο άλμα. Με το εμφατικό 5-0 επί του Ιράκ, οι Αφρικανοί προσπέρασαν τόσο τους Κορεάτες όσο και τους Σκωτσέζους, ανεβάζοντας τον συντελεστή τερμάτων τους στο +2 και αποκτώντας σαφές προβάδισμα για την πρόκριση.

Η βαθμολογία των τρίτων:

Σουηδία 4 (0) – Προκρίθηκε Εκουαδόρ 4 (0) – Προκρίθηκε Βοσνία 4 (-1) – Προκρίθηκε Παραγουάη 4 (-2) Σενεγάλη 3 (+2) Κροατία 3 (-1)* Νότια Κορέα 3 (-1) Αλγερία 3 (-2)* Σκωτία 3 (-3) Πράσινο Ακρωτήρι 2 (0)* Βέλγιο 2 (0)* ΛΔ Κονγκό 1 (-1)*

*Έχουν παίξει δύο παιχνίδια

Αναλυτικά τα κριτήρια κατάταξης σε ισοβαθμία: