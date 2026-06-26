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Νορβηγία - Γαλλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Με πολλές αλλαγές οι «Βίκινγκς»

Δείτε τις αρχικές ενδεκάδες για την αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Νορβηγίας για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Νορβηγία - Γαλλία: Οι ενδεκάδες του αγώνα - Με πολλές αλλαγές οι «Βίκινγκς»
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Η αυλαία στον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου πέφτει, με την Γαλλία και τη Νορβηγία να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική.

Οι δύο ομάδες μοιράζονται την πρωτιά στον όμιλο με έξι βαθμούς, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του τουρνουά.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τη Νορβηγία του Σόλμπακεν, όπως είχε γίνει νωρίτερα γνωστό, να ξεκουράζει αρκετούς βασικούς ποδοσφαιριστές ενόψει των νοκ-άουτ.

Δείτε LIVE τον αγώνα

Οι ενδεκάδες:

Γαλλία: Μανιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά, Ερνάντες, Τσουαμενί, Κονέ, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ, Εμπαπέ

Νορβηγία: Σέλβικ, Άουρσνες, Φάλκενερ, Έστιγκαρντ, Μπιόρκαν, Θόρστβεντ, Μπεργκ, Όσγκαρντ, Μπομπ, Λάρσεν, Σιέλντερουπ

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