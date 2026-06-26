Μουντιάλ 2026, Ουρουγουάη: Άγριος καυγάς των παικτών με τον Μπιέλσα πριν την Ισπανία

Σε κατάσταση αναβρασμού βρίσκεται η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, λίγες ώρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στην Ισπανία, όπου παίζεται το τελευταίο της χαρτί για την πρόκριση στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ.

Η απογοητευτική εικόνα της «Σελέστε» στα πρώτα δύο ματς κόντρα σε Σαουδική Αραβία και Πράσινο Ακρωτήρι, δεν έφερε μόνο βαθμολογικό κίνδυνο αλλά προκάλεσε και μια μεγάλη εσωτερική έκρηξη.

Σύμφωνα με το «ESPN», το κλίμα δεν είναι το ιδανικό με τις εντάσεις στο εσωτερικό να κορυφώνονται όταν οι Φέντε Βαλβέρδε, Μανουέλ Ουγκάρτε, Ροντρίγκο Μπεντανκούρ και Σέρχιο Ροσέτ, βγήκαν μπροστά, ασκώντας κριτική στον ομοσπονδιακό προπονητή, Μαρσέλο Μπιέλσα.

Οι παίκτες εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις εξαντλητικές και υπερβολικά απαιτητικές προπονήσεις, τονίζοντας στον προπονητή τους ότι η σωματική τους καταπόνηση είναι στα όρια και ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών είναι πλέον ορατός. Τα παράπονα των παικτών, ωστόσο, δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς επεκτάθηκαν και στο κομμάτι της τακτικής.

Οι διεθνείς της Ουρουγουάης προέτρεψαν τον «Loco» να κάνει ένα βήμα πίσω από τη γνωστή του φιλοσοφία ενόψει του αγώνα κόντρα στους Ισπανούς, ζητώντας του να παρατάξει την ομάδα σε χαμηλό μπλοκ και να χτυπήσει στις αντεπιθέσεις, ώστε να μην εκτεθούν απέναντι στην ποιότητα των Ισπανών.

Η αντίδραση του Μαρσέλο Μπιέλσα, όμως, ήταν, όπως ακριβώς την περιμέναμε. Ο Αργεντινός τεχνικός, πιστός στον ακραίο εγωισμό και τις ιδέες του, συγκέντρωσε ολόκληρη την ομάδα σε ένα έκτακτο meeting που διήρκεσε 45 λεπτά.

Ο Μπιέλσα κατηγόρησε ανοιχτά ορισμένους παίκτες ότι προσπαθούν εσκεμμένα να τον οδηγήσουν στην έξοδο, ενώ δεν δίστασε να τους υπενθυμίσει με νόημα ότι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έκαναν καριέρα χάρη στις δικές του οδηγίες.