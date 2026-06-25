Μουντιάλ 2026: Δύο χώρες που γράφουν ιστορία, συνθέτουν το πρώτο ζευγάρι των νοκ άουτ!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026 μπαίνει σταδιακά στην τελική ευθεία της φάσης των ομίλων, με τα πρώτα ζευγάρια των νοκ άουτ να αρχίζουν να διαμορφώνονται.

Με την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων στους τρεις πρώτους ομίλους, έγινε γνωστό και το πρώτο ζευγάρι της φάσης των «32». Ο συνδιοργανωτής Καναδάς θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Νότια Αφρική σε μία αναμέτρηση με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Οι δύο ομάδες έχουν ήδη γράψει ιστορία, καθώς κατάφεραν για πρώτη φορά να προκριθούν από τη φάση των ομίλων ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον στοχεύουν σε ακόμα μία υπέρβαση, διεκδικώντας την παρουσία τους στους «16» της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιουνίου στο Λος Άντζελες και θα αποτελέσει το πρώτο χρονικά παιχνίδι της νοκ άουτ φάσης του Μουντιάλ 2026.