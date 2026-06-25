Ο Νεϊμάρ επέστρεψε στην εθνική Βραζιλίας, έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια απουσίας και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Σκωτία για το Μουντιάλ 2026 .

Η στιγμή που περίμεναν χιλιάδες φίλοι της Βραζιλίας ήρθε στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Σκωτία.

Ο Νεϊμάρ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, πραγματοποιώντας την πρώτη του συμμετοχή με τη «Σελεσάο» έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια. Η είσοδος του έμπειρου άσου, ο οποίος συμμετέχει στο τέταρτο διαδοχικό Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, προκάλεσε ενθουσιασμό στις εξέδρες, με τους Βραζιλιάνους φιλάθλους να τον αποθεώνουν.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νεϊμάρ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την επιστροφή του στην εθνική ομάδα, σχολιάζοντας ότι: «Έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια μακριά από τη Βραζιλία, είμαι πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε η ευκαιρία να αγωνιστώ ξανά. Πάλεψα πολύ για να βρεθώ εδώ και να ζήσω αυτή τη στιγμή. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος και χαρούμενος που επέστρεψα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό σύνολο παικτών. Βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στον βασικό μας στόχο, όμως βρισκόμαστε πιο κοντά σε αυτόν και πλέον στρέφουμε την προσοχή μας στον αγώνα της Δευτέρας. Πρέπει να προετοιμαστούμε για να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται».

Ο Βραζιλιάνος σταρ χαρακτήρισε μάλιστα την επιστροφή του ως μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Χωρίς αμφιβολία, είναι μία από τις πιο ιδιαίτερες ημέρες της καριέρας μου. Κάθε παιδί ονειρεύεται να αγωνιστεί με τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας και εγώ είχα ξανά αυτή την ευκαιρία. Μου είχε λείψει πολύ. Περίμενα πώς και πώς να επιστρέψω και σήμερα ένιωσα τεράστια ανακούφιση. Μετά το παιχνίδι συγκινήθηκα και έκλαψα μόνος μου, γιατί είναι υπέροχο να ζω ξανά όλα αυτά τα συναισθήματα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Βραζιλιάνους φιλάθλους που με στήριξαν, καθώς και την οικογένεια και τους φίλους μου για όσα έκαναν για μένα».