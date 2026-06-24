Βοσνία – Κατάρ: Οι ενδεκάδες των ομάδων

Η Βοσνία αντιμετωπίζει το Κατάρ για την τρίτη αγωνιστική του 2ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε μια αναμέτρηση με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον έναν βαθμό μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές και χρειάζονται τη νίκη προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στη νοκ άουτ φάση, διεκδικώντας μια θέση ανάμεσα στις οκτώ καλύτερες τρίτες των ομίλων.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Βοσνία: Βασίλι, Κολάσινατς, Κάτιτς, Ράντελιτς, Μάλιτς, Μπάσιτς, Σούνιτς, Ντεμίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς, Αλαϊμπέγκοβιτς, Τζέκο.

Κατάρ: Αμπουναντά, Μιγκέλ. Λαγιέ, Γκαμπέρ, Κούχι, Αλμπράκε, Μπουντιάφ, Φατί, Ζούνιορ, Αλαίντος, Αφίφ.