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Μουντιάλ 2026: Η έκπληξη των ποδοσφαιριστών της Αργεντινής στον Μέσι (video)

Σε γιορτινό κλίμα κύλησε η σημερινή ημέρα στην αποστολή της Αργεντινής, καθώς ο Λιονέλ Μέσι συμπλήρωσε τα 39 του χρόνια.

Μουντιάλ 2026: Η έκπληξη των ποδοσφαιριστών της Αργεντινής στον Μέσι (video)
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Η Αργεντινή έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση στον 10ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τις νίκες απέναντι σε Αλγερία και Αυστρία, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση κόντρα στην Ιορδανία (28/6, 05:00) να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Παρότι βρίσκεται μακριά από την οικογένειά του, ο Λιονέλ Μέσι, που συμπλήρωσε τα 39 του χρόνια, δεν έμεινε χωρίς ευχές. Οι συμπαίκτες του φρόντισαν να του ετοιμάσουν μια ιδιαίτερη έκπληξη στο ξενοδοχείο της ομάδας, δημιουργώντας όμορφες στιγμές στο στρατόπεδο των παγκόσμιων πρωταθλητών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι διεθνείς της Αργεντινής μπήκαν στο δωμάτιο του Μέσι την ώρα που εκείνος ξεκουραζόταν και του τραγούδησαν όλοι μαζί για τα γενέθλιά του, χαρίζοντάς του μια ξεχωριστή στιγμή.

Ο «Pulga» υποδέχθηκε με χαμόγελο την έκπληξη των συμπαικτών του, ενώ έσβησε και την τούρτα που είχαν ετοιμάσει για εκείνον, σε μια όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των νοκ άουτ αγώνων του Μουντιάλ.

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