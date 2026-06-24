Μουντιάλ 2026: Όλα τα σενάρια πρόκρισης πριν από την τελευταία αγωνιστική των ομίλων

Η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μπαίνει στην τελική της ευθεία, με αρκετές ομάδες να έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στη φάση των «32», αλλά πολλές ακόμη να δίνουν μάχη για τα εναπομείναντα εισιτήρια.

Η τελευταία αγωνιστική αναμένεται να κρίνει πρωτιές, προκρίσεις και αποκλεισμούς, με αρκετούς ομίλους να παραμένουν ανοιχτοί.

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Αναλυτικά…

Group A

Το Μεξικό έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου και την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Η Νότια Κορέα κρατά την τύχη στα χέρια της, καθώς προκρίνεται με νίκη ή ισοπαλία απέναντι στη Νότια Αφρική. Οι Ασιάτες κινδυνεύουν με αποκλεισμό μόνο εάν ηττηθούν και ταυτόχρονα η Τσεχία επικρατήσει του Μεξικού.

Η Τσεχία χρειάζεται νίκη απέναντι στους διοργανωτές και παράλληλα νίκη της Νότιας Αφρικής επί της Νότιας Κορέας, ώστε να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση μέσω των κριτηρίων ισοβαθμίας.

Η Νότια Αφρική θέλει νίκη επί της Νότιας Κορέας και απώλεια βαθμών της Τσεχίας απέναντι στο Μεξικό για να πάρει το δεύτερο εισιτήριο.

Group B

Καναδάς και Ελβετία βρίσκονται στην κορυφή με τέσσερις βαθμούς και αναμετρώνται μεταξύ τους με έπαθλο την πρωτιά.

Ο Καναδάς εξασφαλίζει την πρώτη θέση με νίκη ή ισοπαλία. Αν ηττηθεί, μπορεί να προκριθεί ως δεύτερος, αρκεί η Βοσνία να μην καλύψει τη διαφορά στα κριτήρια.

Η Ελβετία τερματίζει πρώτη μόνο με νίκη απέναντι στους Καναδούς.

Η Βοσνία χρειάζεται νίκη επί του Κατάρ και παράλληλα ήττα του Καναδά από την Ελβετία, ενώ το Κατάρ ψάχνει το δικό του θαύμα απέναντι στη Βοσνία, συνδυάζοντάς το με ήττα της Ελβετίας.

Group C

Βραζιλία και Μαρόκο μοιράζονται την κορυφή με τέσσερις βαθμούς, ενώ η Σκωτία παραμένει ζωντανή με τρεις.

Η Βραζιλία εξασφαλίζει την πρώτη θέση αν δεν χάσει από τη Σκωτία και το Μαρόκο δεν νικήσει την Αϊτή ή αν υπερισχύσει στα κριτήρια ισοβαθμίας.

Το Μαρόκο τερματίζει πρώτο αν νικήσει την Αϊτή και η Βραζιλία δεν κερδίσει τη Σκωτία.

Η Σκωτία προκρίνεται μόνο με νίκη επί της Βραζιλίας. Αν τα καταφέρει και το Μαρόκο δεν νικήσει την Αϊτή, οι Σκωτσέζοι μπορούν ακόμη και να κατακτήσουν την πρώτη θέση.

Η Αϊτή έχει ήδη αποκλειστεί.

Group D

Οι ΗΠΑ έχουν εξασφαλίσει τόσο την πρόκριση όσο και την πρωτιά του ομίλου.

Η δεύτερη θέση θα κριθεί στο απευθείας παιχνίδι Αυστραλίας - Παραγουάης. Η Αυστραλία προκρίνεται με νίκη ή ισοπαλία, ενώ η Παραγουάη χρειάζεται αποκλειστικά τη νίκη.

Η Τουρκία έχει ήδη αποκλειστεί μετά τις δύο ήττες στις πρώτες αγωνιστικές.

Group E

Η Γερμανία έχει «κλειδώσει» την πρώτη θέση του ομίλου.

Η Ακτή Ελεφαντοστού προκρίνεται με νίκη ή ισοπαλία απέναντι στο Κουρασάο.

Ο Ισημερινός χρειάζεται νίκη επί της Γερμανίας και ταυτόχρονα νίκη του Κουρασάο απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού, ώστε να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση μέσω των κριτηρίων ισοβαθμίας.

Το Κουρασάο προκρίνεται αν νικήσει την Ακτή Ελεφαντοστού και ο Ισημερινός δεν κερδίσει τη Γερμανία.

Group F

Πρόκειται για έναν από τους πιο αμφίρροπους ομίλους της διοργάνωσης.

Ολλανδία και Ιαπωνία έχουν από τέσσερις βαθμούς, ενώ η Σουηδία ακολουθεί με τρεις.

Η Ολλανδία εξασφαλίζει την πρώτη θέση αν νικήσει την Τυνησία και η Ιαπωνία δεν κερδίσει τη Σουηδία.

Η Ιαπωνία κατακτά την κορυφή αν νικήσει τη Σουηδία και η Ολλανδία δεν επικρατήσει της Τυνησίας.

Η Σουηδία προκρίνεται μόνο με νίκη επί της Ιαπωνίας και μπορεί ακόμη και να τερματίσει πρώτη, αν ταυτόχρονα η Ολλανδία δεν νικήσει την Τυνησία.

Η Τυνησία έχει ήδη αποκλειστεί.

Group G

Ο πιο περίπλοκος όμιλος της διοργάνωσης.

Η Αίγυπτος βρίσκεται στην κορυφή με τέσσερις βαθμούς και προκρίνεται ως πρώτη αν νικήσει το Ιράν ή αν η ισοπαλία της συνοδευτεί από απώλεια της κατάλληλης διαφοράς τερμάτων του Βελγίου.

Το Ιράν διεκδικεί τόσο την πρόκριση όσο και την πρωτιά, με νίκη απέναντι στην Αίγυπτο.

Το Βέλγιο παραμένει επίσης στο παιχνίδι για την πρώτη ή τη δεύτερη θέση, αρκεί να νικήσει τη Νέα Ζηλανδία και να συνδυάσει το αποτέλεσμα με το κατάλληλο σκορ στο Αίγυπτος - Ιράν.

Η Νέα Ζηλανδία προκρίνεται μόνο αν νικήσει το Βέλγιο και το Ιράν δεν καταφέρει να επικρατήσει της Αιγύπτου.

Group H

Η Ισπανία βρίσκεται σε θέση ισχύος με τέσσερις βαθμούς.

Η «Ρόχα» εξασφαλίζει την πρώτη θέση με νίκη επί της Ουρουγουάης ή με ισοπαλία, εκτός αν το Πράσινο Ακρωτήρι πετύχει θρίαμβο μεγάλης έκτασης απέναντι στη Σαουδική Αραβία.

Η Ουρουγουάη μπορεί να τερματίσει πρώτη αν νικήσει την Ισπανία.

Το Πράσινο Ακρωτήρι διατηρεί επίσης ελπίδες ακόμη και για την κορυφή, αρκεί να νικήσει τη Σαουδική Αραβία και να υπάρξει ο κατάλληλος συνδυασμός αποτελεσμάτων στο άλλο παιχνίδι.

Η Σαουδική Αραβία κυνηγά ένα δύσκολο αλλά υπαρκτό σενάριο πρόκρισης, το οποίο περνά από νίκη επί του Πράσινου Ακρωτηρίου και απώλεια βαθμών της Ουρουγουάης.

Group I

Γαλλία και Νορβηγία έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκ άουτ.

Το μεταξύ τους παιχνίδι θα κρίνει μόνο την πρώτη θέση. Η Γαλλία τερματίζει πρώτη αν δεν χάσει, ενώ η Νορβηγία χρειάζεται νίκη για να προσπεράσει τους «Τρικολόρ».

Σενεγάλη και Ιράκ έχουν ήδη τεθεί εκτός διεκδίκησης πρόκρισης.

Group J

Η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή έχει ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση.

Η δεύτερη θέση θα κριθεί στο ντέρμπι Αυστρίας - Αλγερίας. Οι Αυστριακοί προκρίνονται με νίκη ή ισοπαλία, ενώ η Αλγερία χρειάζεται μόνο νίκη.

Η Ιορδανία έχει ήδη αποκλειστεί.

Group K

Η Κολομβία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση και βρίσκεται αγκαλιά με την πρωτιά του ομίλου.

Η Πορτογαλία κρατά το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση, ενώ Κονγκό και Ουζμπεκιστάν αναζητούν ένα μικρό ποδοσφαιρικό θαύμα για να ανατρέψουν τα δεδομένα της τελευταίας αγωνιστικής.

Group L

Η Αγγλία και η Γκάνα μοιράζονται την κορυφή με τέσσερις βαθμούς, ενώ η Κροατία παραμένει σε απόσταση αναπνοής με τρεις.

Τα πάντα παραμένουν ανοιχτά για τις δύο πρώτες θέσεις, με την τελευταία αγωνιστική να αναμένεται καθοριστική.

Ο Παναμάς έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η μάχη των καλύτερων τρίτων

Πέρα από τις δύο πρώτες θέσεις κάθε ομίλου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάταξη των καλύτερων τρίτων ομάδων. Οι οκτώ καλύτεροι τρίτοι θα συμπληρώσουν το παζλ της φάσης των «32», με τα κριτήρια να είναι κατά σειρά οι βαθμοί, η διαφορά τερμάτων, τα γκολ υπέρ, το Fair Play και, εφόσον χρειαστεί, η παγκόσμια κατάταξη της FIFA.