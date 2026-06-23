Τρομερός Ζλάταν για Μέσι: «Σε δύο ματς έχει 5 γκολ και εγώ σε 2 Μουντιάλ δεν έχω κανένα»

Ο Λιονέλ Μέσι πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση με τη φανέλα της Αργεντινής, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 2-0 επί της Αυστρίας, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ της αναμέτρησης.

Η παρουσία του Αργεντινού σταρ δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος φρόντισε να εκφράσει δημόσια τον θαυμασμό του για τον αρχηγό της «αλμπισελέστε».

Άλλωστε, ο παλαίμαχος Σουηδός επιθετικός έχει επανειλημμένα αναφερθεί με τα καλύτερα λόγια για τον Μέσι, τον οποίο θεωρεί μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

«Έχει στιγμές όπου φαίνεται ανθρώπινος επειδή χάνει πέναλτι. Έχει ήδη πέντε γκολ στους δύο αγώνες του Μουντιάλ, εγώ δεν έχω ούτε ένα γκολ σε δύο διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιμπραΐμοβιτς.