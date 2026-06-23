Γαλλία – Ιράκ: Διακοπή αγώνα στη Φιλαδέλφεια λόγω καταιγίδας

Η Γαλλία ήταν μπροστά στο σκορ απέναντι στο Ιράκ για τον 9ο όμιλο του Μουντιάλ. Το ματς στη Φιλαδέλφεια διεξαγόταν κάτω από βροχή, η οποία και δυνάμωνε όσο περνούσαν τα λεπτά. Μάλιστα από το 25’ και μετά έγινε έντονη καταιγίδα και ουσιαστικά δεν παιζόταν ποδόσφαιρο.

Το ματς έφτασε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και τότε αποφασίστηκε να μην βγουν οι δύο ομάδες για το δεύτερο μέρος. Όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές, αυτή η διακοπή θα διαρκούσε για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Αιτία στάθηκε η προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα που θα συνεχιστούν στα υπόλοιπα λεπτά. Με καταιγίδα και αστραπές. Έτσι, εκκενώθηκαν και οι εξέδρες από τους φιλάθλους που δεν ήταν προστατευμένοι, μια και το συγκεκριμένο γήπεδο δεν διαθέτει οροφή ή έστω στέγαστρο.