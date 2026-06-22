Γαλλία - Ιράκ: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Ιράκ και Γαλλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την δεύτερη αγωνιστική του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι «τρικολόρ» θέλουν να συνεχίσουν από εκεί που το άφησαν, με την παρέα του Μπαπέ να επικρατεί στην 1η αγωνιστική με 3-1 της Σενεγάλης.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.

Οι ενδεκάδες:

Ιράκ: Μπασίλ, Αλί, Ταχσέν, Χασέμ, Ντόσκι, Ίζμαϊλ, Αλ-Αμάρι, Μπαγιές, Ικμπάλ, Κασέμ, Χουσεΐν

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Μπαπέ