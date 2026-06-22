· Γαλλία · Ιράκ Κ20

Γαλλία - Ιράκ: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Δείτε τις επιλογές της Γαλλίας και του Ιράκ για την μεταξύ τους αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του 9ου ομίλου. Βασικός ο Μπαπέ.

Γαλλία - Ιράκ: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιράκ και Γαλλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την δεύτερη αγωνιστική του 9ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι «τρικολόρ» θέλουν να συνεχίσουν από εκεί που το άφησαν, με την παρέα του Μπαπέ να επικρατεί στην 1η αγωνιστική με 3-1 της Σενεγάλης.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.

Οι ενδεκάδες:

Ιράκ: Μπασίλ, Αλί, Ταχσέν, Χασέμ, Ντόσκι, Ίζμαϊλ, Αλ-Αμάρι, Μπαγιές, Ικμπάλ, Κασέμ, Χουσεΐν

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ολίσε, Ντεμπελέ, Μπαρκολά, Μπαπέ

COMMENTS
LATEST NEWS
01:15 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Λουτσιάνο Σκαραμέλι

01:13 MUNDIAL

Γαλλία – Ιράκ: Διακοπή αγώνα στη Φιλαδέλφεια λόγω καταιγίδας

00:31 SUPER LEAGUE

Άρης: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 2026-27

00:01 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημη η τηλεοπτική στέγη για τα φιλικά προετοιμασίας

23:46 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ξανά στο προσκήνιο ο Εντσάμ

23:45 MUNDIAL

LIVE: Γαλλία - Ιράκ

23:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Στο στόχαστρο της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Μπέργκβαλ»

23:09 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 80-88: «Άλωσαν» το Παλάου οι «πορτοκαλί» με τρομερό Μοντέρο

22:58 MUNDIAL

Γαλλία - Ιράκ: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

22:53 SUPER LEAGUE 2

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ηλιάδη

22:48 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση ο Γκρέγκ Μπράουν

22:38 MUNDIAL

Αργεντινή - Αυστρία: MVP του αγώνα ο Λιονέλ Μέσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας